    Film Michael porušil rekorde

    V prvem koncu tedna po začetku predvajanja je po zaslužku presegel najbolj donosne biografske filme, kot sta muzikal Bohemian Rhapsody in Oppenheimer.
    Režiser Antoine Fuqua pravi, da vsi filmi prinašajo izzive, a v Michaelu so bili ti še posebej težki. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters
    U. I.
    27. 4. 2026 | 14:00
    27. 4. 2026 | 14:19
    3:28
    A+A-

    Znova se je pokazalo, da ni nujno, da se filmska publika strinja z mnenjem kritikov. Medtem ko so ti dokaj nenaklonjeni biografskemu filmu Michael, ki se osredotoča na glasbeno pot pokojne pop ikone Michaela Jacksona, podatki o obisku kinematografov kažejo povsem drugačno sliko. Film, v katerem ima glavno vlogo Jacksonov nečak Jaafar Jackson, v svojem žanru podira vse rekorde.

    V prvem vikendu predvajanja je v blagajne prinesel 217 milijonov dolarjev, in s tem presegel dosedanjega rekorderja, muzikal Bohemian Rhapsody, v katerem je kot Freddie Mercury igral Rami Malek. Ta je v istem obdobju predvajanja prinesel 124 milijonov dolarjev.

    Michael je po začetnem zaslužku presegel tudi biografijo Oppenheimer, ki jo je Christopher Nolan posnel o izumitelju atomske bombe J. Robertu Oppenheimerju, in je leta 2024 v prvem koncu tedna v blagajne prinesla 180 milijonov dolarjev. Michael je tako premagal vse mejnike, ki so jih doslej postavili biografski filmi.

    V zadnjem desetletju je hollywoodska industrija posnela kar precej biografskih zgodb iz sveta glasbe, saj so se pokazali kot zanesljiv vir prihodkov, ugotavlja BBC. Tako so življenjske zgodbe na platnu dobili nekateri pokojni, pa tudi še delujoči glasbeniki. Med njimi so skupina Queen, sir Elton John, Bob Dylan, Aretha Franklin, Elvis Presley, Bruce Springsteen, Bob Marley, Amy Winehouse, NWA, Robbie Williams in Whitney Houston.

    »Vsi filmi imajo svoje izzive, a ta je bil prav poseben,« je povedal režiser Antoine Fuqua, ki se je doslej podpisal pod več dokumentarcev, tudi o Mohamedu Aliju. Režiral je televizijske filme in glasbene videe, pa tudi akcijske filme in trilerje. Za njegov prebojni film velja kriminalka Dan za trening (Training Day, 2001), v katerem igrajo Denzel Washington, Ethan Hawke in raperja Dr. Dre in Snoop Dog.

    Kljub drugačnemu scenariju pa je ekipa filma Michael izpustila najbolj problematična obdobja glasbenikovega življenja, ko so ga obtožili spolne zlorabe otrok. Sam je obtožbe ves čas zavračal in leta 2005 je bil spoznan za nedolžnega. Filmski ustvarjalci so prvotno nameravali omeniti nekatere obtožbe, vendar so posnetke umaknili, potem ko se je znova razkrilo, da je Jackson z enim od svojih tožnikov sklenil sporazum, ki se ga ne sme razkriti javnosti.

    Po tem odkritju se je za ekipo začelo težko obdobje, pravi režiser, saj je bilo treba filmsko zgodbo precej preoblikovati in zasnovati na novo. Film se tako zaključi leta 1988, še preden so se pojavile obtožbe na glasbenikov račun. V središču zgodbe so predvsem legendarni Jacksonovi nastopi, ob katerih oboževalci podoživljajo čase njegove največje slave, in njegov zapleten odnos z očetom Josephom, ki ga igra Colman Domingo, dvakratni nominiranec za oskarja.

    Magazin  |  Svet so ljudje
    Kino

