Film na telefonu ni film

Kultni filmski režiser David Lynch se že dolgo ni pojavil v javnosti, a je pred kratkim prekinil medijski molk in spregovoril za francosko filmsko revijo Cahiers du Cinéma. V intervjuju je bil kritičen do sodobne tehnologije, povedal je, da ne razume tistih, ki filme raje gledajo na telefonih kakor v kinu. »Ljudje mislijo, da so videli film, a če so ga gledali na telefonu, niso videli ničesar.« Žal mu je, da so celovečerni filmi v zatonu in da so jih nadomestile serije. »Nekoč smo se usedli v temen kino, se potopili v film in stopili v povsem drug svet. Zdaj te izkušnje ni več. Film je danes zgodba iz zgodovinskih knjig in to je mučno.« Priznal je sicer, da so nekatere televizijske serije res dobre. »Toda ne smemo se kar tako posloviti od kinematografov.«

Lynch je razkril, da je najprej zavrnil ponudbo Stevena Spielberga, da bi v filmu The Fabelmans odigral epizodno vlogo slavnega režiserja Johna Forda, vendar ga je na koncu pregovorila igralka Laura Dern. Povedal je tudi, da svoje priljubljene serije vremenskih poročil na youtubu ne bo nadaljeval. V teh kratkih prispevkih je vsak dan kar za svojo pisalno mizo govoril o tem, kakšno je vreme v Los Angelesu, kar je dokaj sijajna ideja, glede na to, da tam skoraj vedno sije sonce, zato je bil tekst vedno približno enak: »Danes je v Los Angelesu modro nebo, čez katero plava nekaj belih oblakov. Sonce je žareče in piha nežen veter.« Naravni fenomeni se mu zdijo nekaj čudovitega. Cineast, ki se je proslavil s filmi, kot sta Modri­ žamet­ in Mulholland Drive, ter televizijsko serijo Twin Peaks, se je rodil v malem naselju Missoula v zvezni državi Montana, katere ozračje je večkrat prenesel v filme. Že ko je bil otrok, so ga najbolj zanimale hiše, ki so imele zaprta vsa polkna; spraševal se je, kaj se dogaja v njihovih temnih sobah. »Ljudje pravijo, da so moji filmi mračni. A tako kot svetloba tudi tema raste iz odseva sveta. Rad imam svoje ideje, vanje se resnično zaljubim. Dober film je pogosto kot dekle, v katero se zaljubiš, a dobro veš, da je ne moreš pripeljati domov in predstaviti staršem, ker je preveč čudna, nenavadna, čudaška in nepredvidljiva.«