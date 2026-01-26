Oprosti, sem usrane, vendar te imam rad

Pravijo, da nikoli ni prepozno. To gotovo velja za mednarodnega filmskega zvezdnika Stellana Skarsgårda, po rodu Šveda. Star je 74 let, v filmski industrije je dejaven že od hipijevskih časov, ko je leta 1968 prvič nastopil v švedski televizijski nadaljevanki Bombi Bitt och jag. Ima vrsto nagrad, a je šele letos v vrsti za najbolj bleščečo in v filmskem svetu najbolj zaželeno, za zlati hollywoodski kipec oskar.

Ne sicer za najbolj prestižnega za glavno moško vlogo, ampak za stransko. Seveda gre za vlogo očeta, ki se poskuša na stara leta pobotati s hčerama v norveški drami Sentimentalna vrednost (Affeksjonsverdi, 2025). Film je, čeprav v njem govorijo večinoma v nikomur na svetu razen Skandinavcem razumljivem jeziku, eden najbolj opevanih izdelkov lanskega leta. Na žalost v zelo omejeni distribuciji smo si ga lahko ogledali tudi pri nas. Finančno ni bil prav velika uspešnica, prinesel je 19 milijonov evrov, vendar je bil v sezoni nagrad do zdaj zelo uspešen. Tudi Skarsgård. Od pomembnejših je dobil evropsko filmsko nagrado za najboljšega igralca in eno največjih ameriških, zlati globus za najboljšo moško stransko vlogo. To je bil njegov drugi zlati globus, prvega je dobil leta 2020 za najboljšo stransko vlogo v seriji Černobil (Chernobyl) o katastrofi v tedaj sovjetski in danes ukrajinski jedrski elektrarni spomladi 1986.

Čeprav je pred kamero že skoraj šest desetletij in je nastopil v vrsti uspešnic na obeh straneh Atlantika, pa je za švedskega igralca to prva nominacija za oskarja. Poleg Skarsgårda za najboljšo moško stransko vlogo bo Sentimentalna vrednost na letošnji oskarjevski večer 15. marca v igri še za kar sedem najprestižnejših ameriških nagrad, Tudi za najboljši film, najboljši tuji film in najboljšega režiserja, kjer bo najbolj na trnih norveški režiser Joachim Trier.

Z njegovim soimenjakom in daljnim sorodnikom po očetovi strani, slavnim danskim filmarjem Larsom von Trierjem, ki je po letu 1995 z avantgardnim gibanjem Dogma 95 danski film naredil za svetovni fenomen, je Skarsgård posnel že pet filmov. V angleško govorečem svetu je začel nastopati konec 80. let prejšnjega stoletja. Do zdaj je nanizal vrsto vlog, tudi v blockbusterjih tipa Pirati s Karibov (2006, 2007), muzikala Mamma Mia (2008), trilerja Angeli in demoni (2009) ter mračnega neonoira Dekle z zmajskim tatujem (2011), ameriški priredbi švedskega izvirnika po romanu Stiega Larssona. V zadnjih letih je nastopil tudi v obeh delih uspešnega ekstravagantnega znanstvenofantastičnega epa Dune (2021 in 2024).

Zasebno je Skarsgård oče osmih otrok, od katerih jih je cela vrsta v igralskem poklicu. Ima se za nepotističnega očeta, saj je na prime sinu Billu uredil vlogo grozljivega ubijalskega klovna Pennywisa v dveh delih izjemno uspešne grozljivke Tisto (2017 in 2019). Ko so ga pred kratkim v intervjuju za španski časopis El País.vprašali, kako krmari med nalogami osebe, umetnika, moža, očeta, prijatelja, je povedal: »Takšno je življenje. Mislim, da je skrivnost v tem, da ne poskušaš biti popoln. Povej svojim otrokom ’Oprosti, sem usrane, vendar te imam rad’.«