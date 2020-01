Filmska izpoved Taylor Swift

Oboževalci zvezdnice že nestrpno čakajo film Miss America, v katerem 30-letna glasbenica menda zelo odkrito spregovori o številnih težavah, s katerimi se je bila prisiljena soočiti. Na zadnji januarski dan ga bodo predvajali na Neflixu. Nekateri so si film že lahko ogledali v četrtek na festivalu Sundance v Utahu, katerega idejni oče je igralec Robert Redford.



Taylor Swift se je pred kamero izpovedala, da se je več let borila proti motnjam hranjenja in krivdo za to posredno naprtila medijem. »Na eni ob objavljenih fotografij je bilo videti, da imam prevelik trebuh … nekdo je izjavil, da se zdi, kot da sem noseča … in to je sprožilo, da sem prenehala jesti.«



Vse to je močno vplivalo nanjo in na njeno delo, na koncertih je večkrat imela občutek, da bo omedlela, da nastopa ne bo mogla izpeljati do konca. »Zdaj vem, da če ješ, imaš energijo, si močnejši in lahko koncertiraš ne da bi se ob tem slabo počutil.« Pripoveduje pa tudi o bitki z boleznijo, ki jo bije njena mama. Že drugič se spopada z rakom na dojkah, zdaj pa so ji zasevke odkrili tudi v možganih. »Vsak človek ima rad svojo mamo, a zame je ona tista sila, ki me vodi. O vseh svojih odločitvah se posvetujem z njo.«



Tudi zato se je Taylor odločila, da si letos ne bo naložila preveč obveznosti, ampak bo več časa preživela z družino. Morda so jo tudi zaradi tega pogrešali na podelitvi grammyjev, kjer je bila nominirana v treh kategorijah, za pesem leta (Lover), za album leta (Lover) in najboljšo solo pop izvedbo (You Need to Calm Down).