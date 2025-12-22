Dober obrok in dobro sranje

Na začetku oktobra je Kate Winslet dopolnila 50 let, vendar je že več kot pol življenja ena najbolj prepoznavnih igralk na svetu. Za seboj je imela nekaj vlog na televiziji in tudi bolj odmevnih v filmih, na primer v Nebeških bitjih (Heavenly Creatures, 1994) in Razsodnosti in rahločutnosti (Sense and Sensibility, 1995), a je ni moglo nič pripraviti na to, kar jo je doletelo z neverjetnim uspehom Titanika (Titanic, 1997). Takrat najdražji in tudi finančno najuspešnejši film vseh časov, ki je dobil 11 oskarjev, med drugimi ju je za najboljši film in režijo dobil James Cameron, kljub nominaciji pa ne tudi Winsletova za najboljšo žensko glavno vlogo, jo je ob soigralcu Leonardu DiCapriu izstrelil med vodilne filmske zvezde.

Stara je bila komaj 22 let. Krvoločni angleški tabloidi so za njo poslali opravljive novinarje in paparace, nezakonito so prisluškovali njenim telefonskim klicem, brskali so po njenih smeteh in spraševali lastnike v okolici njenega doma, kaj kupuje, da bi ugotovili, ali je na dieti ali ne. »Bilo je strašno,« se spominja igralka. Vse skupaj se je ponovilo ob propadih dveh od njenih (trenutno) treh zakonov; v drugo je bila poročena s slavnim filmarjem Samom Mendesom, med drugim režiserjem dveh filmov o našem najljubšem tajnem agentu Jamesu Bondu Skyfall (2012) in Spectre (2015).

»Dober obrok, pogovor, skodelica kave, malce Radioheadov in dobro sranje. Veste, življenje je zaradi teh stvari veliko boljše,« je o tem, kako se je spopadla z bremenom slave, povedala ta teden v intervjuju za radio BBC 4. Poleg prijateljev in dobrega sranja sta ji z majhnimi prijaznimi gestami pomagala tudi soseda, ki sta ji na zidu med vrstnima hišama puščala vroča testenine in majhen kozarec rdečega vina. Najbolj jo je bolelo, da so se opravljivi mediji neprestano ukvarjali z njeno – posebno za slavno igralko menda neprimerno, se pravi preobilno – postavo. S tem se je dovolj obremenjevala že sama, saj pravi, da je bila med 15. in 19. letom neprestano na dietah in da na koncu ni skoraj nič več jedla.

Letošnje leto je bilo za Kate Winslet poklicno uspešno. Režirala je svoj prvenec, dramo Goodbye June, scenarij zanjo je napisal njen sin z Mendesom Joe Anders. Po omejenem predvajanju v britanskih in ameriških kinematografih jo bo od božičnega večera mogoče videti tudi na Netflixu. V filmu je odigrala eno od stranskih vlog, tako kot v letošnjem tretjem filmu iz franšize Avatar Jamesa Camerona Avatar: Ogenj in pepel (Avatar: Fire and Ash), ki ga je trenutno mogoče ujeti tudi v slovenskih kinih.