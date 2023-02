Finci manj navdušeni nad svojo premierko kot Evropa

Predsednica finske vlade, 37-letna Sanna Marin, je dolgo imela status skoraj zvezdniške političarke, sloves si je v preteklih letih pridobila z uspešnim spopadanjem s pandemijo in med vojno v Ukrajini z odločnimi stališči do ruskega predsednika Vladimirja Putina. En mesec pred parlamentarnimi volitvami je še vedno priljubljena, vendar javnomnenjske ankete kažejo, da njeni socialdemokrati zaostajajo za desno sredino izzivalca Petterija Orpa. Te dni pa je propadel tudi vodilni zakonodajni akt, na katerega je finska premierka stavila svoj ugled.

Revidirani zakon, ki ga je Marinova opredelila kot pomemben mejnik na področju človekovih pravic za Samije, edino avtohtono ljudstvo v Evropski uniji, v parlamentu ni prestal zadnje faze v odboru. Odbor za ustavno pravo je v petek glasoval po strankarski liniji, in desničarske stranke ­– vključno s Stranko centra, eno od koalicijskih partneric sedanje vlade – so odločile, da ni dovolj časa za razpravo o zakonu in glasovanje v parlamentu v tem mandatu, je poročal Euronews. Premierka je odločitev označila za »žalostno in obžalovanja vredno«.

Veliko volivcev ima o njej še vedno dobro mnenje, saj zna sprejemati tudi težke odločitve. Med pandemijo se je odločila za zgodnje in strogo zaprtje države, po ruskem napadu na Ukrajino se je hitro obrnila in podprla vstop v Nato. Ne glede na pomisleke Turčije vztraja, da bi se Finska in Švedska morali pridružiti zavezništvu skupaj, to je ponovila tudi na münchenski varnostni konferenci. Ko Finci ocenjujejo njeno delo, pogosto uporabijo besedo »kompetentna«, njen politični slog pa so označili za »neposreden« in »osvežujoč«, je zapisal Politico. Toda javnost skrbijo zaostrene gospodarske razmere, recesija in povečevanje javnega dolga, slednje se je že pokazalo kot ključno vprašanje volilne kampanje. »Z varčevanjem ne bomo uravnotežili javne porabe ali ohranili zdrave družbe«, trdi Marinova. »To je grenko zdravilo politične desnice in ne deluje.« Napoveduje višje davke na kapital in dediščino.

Opozicijska Orpova stranka ima trenutno prednost v javnomnenjskih raziskavah: njegovo desno Nacionalno koalicijo podpira 22 odstotkov volivcev, socialdemokrate in skrajno desno Stranka Fincev pa 19 odstotkov. Politični opazovalci ne izključujejo vrnitve leve sredine, pri čemer Sanna Marin, ki je v anketah dosledno ocenjena kot najbolj priljubljena kandidatka za predsednico vlade, velja za prednost. Kljub temu so Finci očitno manj navdušeni nad njo kakor preostala Evropa.