  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet so ljudje

    Fleetwood Mac ni spet skupaj, niti za za rojstni dan J. K. Rowling

    Da Fleetwood Mac ne bodo več stali na odru, je bilo jasno že leta 2022, ko je umrla pevka Christine McVie.
    Leta 1997 se je skupina po desetih letih zbrala v studiu in posnela album Rumours, Govorice. FOTO: Reuters
    Galerija
    Leta 1997 se je skupina po desetih letih zbrala v studiu in posnela album Rumours, Govorice. FOTO: Reuters
    A. Ž.
    24. 9. 2025 | 10:45
    24. 9. 2025 | 10:46
    A+A-

    V britanskem časopisu Daily Mail so objavili, da se bo legendarna skupina Fleetwood Mac, ustanovljena leta 1967, ponovno združila za rojstnodnevno zabavo pisateljice J. K. Rowling. Avtorica Harryja Potterja naj bi skupino najela za dvodnevno praznovanje svojega 60. rojstnega dne.

    image_alt
    Spremembe v zasedbah niso nujno usodne

    Predstavniki skupine, ki je zadnjič nastopila leta 2019, so trditve časnika o združitvi zanikali. V izjavi za revijo Rolling Stone so navedli, da so govorice »popolnoma neresnične«. Da Fleetwood Mac ne bodo več stali na odru, je bilo jasno že leta 2022, ko je umrla pevka Christine McVie. Hkrati je leta 2018 po ustvarjalnih ­nesoglasjih zapustil skupino kitarist Lindsey Buckingham. Res pa je, da sta Buckingham in Stevie Nicks, druga pevka skupine, v obtok poslala namige, da bosta morda spet skupaj muzicirala. Tudi bobnar Mick Fleetwood in Lindsey Buckingham sta se pred časom ponovno spajdašila, ko sta sodelovala s pevko Miley Cyrus pri snemanju njene pesmi Secrets.

    Pri navajanju imen članov skupine ­

    image_alt
    Spremembe v zasedbah niso nujno usodne
    , ki gotovo ne bi sodelovali pri združitvi, obstaja manjša zadrega. V petih desetletjih muziciranja se je na odru ali v studiu zvrstilo 18 glasbenic in ­glasbenikov, ki so se podpisali pod stvaritve ansambla. Deset je še živih. Pri pestrem kadrovanju v skupino se je pripetilo, da so rekrutirali tudi kakšnega glasbenika, ki je bil rojen že po ustanovitvi skupine. Kategorično ­zanikanje, da bi igrali na rojstnodnevni zabavi, bo torej treba ­upoštevati.

    Sorodni članki

    PremiumPhoto
    Nedelo
    Emma Watson

    Ravno tako kul kot Hermiona

    Z nabrušenim jezikom, levjim srcem in kot britev ostrim umom je iz piflarjev naredila heroje in postala vzornica bistrih deklet po vsem svetu.
    Agata Rakovec Kurent 24. 8. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Photo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Aveiro, Porto

    Portugalska za začetnike: dežela mehkih ljudi, visokih valov in sladkega vina

    Aveiru pravijo tudi portugalske Benetke zaradi velikih, gondolam podobnih plovil.
    Boris Šuligoj 2. 7. 2025 | 09:55
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Nataša Pirc Musar

    Pirc Musar: Ni dobro, da imamo enega policaja na zahodu in drugega na vzhodu

    OZN je v krizi, pred tem si ne smemo zatiskati oči, pred govorom v New Yorku pravi predsednica države.
    Barbara Kramžar 23. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Požar

    Dan po odkritju spominske table gorelo na Petričku

    Potem ko so včeraj odkrili spominsko ploščo v spomin na dogodke po drugi svetovni vojni, ki razlagajo tragično usodo otrok s Petrička, je ponoči zagorelo.
    Špela Kuralt 23. 9. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Karmen Willum Švegl: Smo v prostem padu in nimamo pojma, kam bomo trčili

    Kot dopisnica RTV Slovenija je že več kot dve desetletji priča najtemnejšega, kar zmore človek.
    Agata Rakovec Kurent 21. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Hladna vojna 2

    Je Trump tam tudi za Evropejce?

    Rusija je z odkritim napadom na Poljsko postavila v ospredje vprašanje ameriške varnostne zavezanosti.
    Boris Čibej 22. 9. 2025 | 17:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Domača inovacija, ki zniža račune za elektriko tudi do 600 kWh na leto

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Telemach s tretjo generacijo naprav: umetna inteligenca v ospredju

    Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Kultura

    Ljubljana v pričakovanju svetovno priznanega maestra

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Finance

    »Ali sploh razumete moj posel?«

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Novartis

    Prihodnost proizvodnje zdravil z umetno inteligenco

    Proces izdelave zdravil mora biti enako vrhunski kot njihov razvoj. Umetna inteligenca je pomočnik proizvodnje, človek pa ostaja glavni odločevalec.
    Maja Južnič Sotlar 24. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Tomaž Gornik, Better

    Slovenija ima vse možnosti, da se digitalizacija izpelje do konca

    Želim si, da bi Slovenija vzpostavila digitalna vrata za vstop pacientov v zdravstveni sistem, pravi Tomaž Gornik, direktor podjetja Better.
    Maja Južnič Sotlar 24. 9. 2025 | 05:50
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Več zdravih let življenja si lahko zagotovimo sami

    Med glavnimi dejavniki tveganja za bolezni so kajenje, neprimerna prehrana in premalo gibanja.
    Milka Bizovičar 24. 9. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Za zobozdravnika odštejemo 80 milijonov evrov na leto

    Ustno zdravje vpliva na splošno zdravje; le za zdravila iz žepa plačujemo več kot za zobe.
    Milka Bizovičar 24. 9. 2025 | 05:15
    Preberite več

    Več iz teme

    glasbarojstni dansmrtpevka

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Kultura  |  Knjiga
    Bookerjeva nagrada

    Bookerjevih šest: koga je v finale uvrstila žirija z igralko Seksa v mestu?

    Žirija je objavila ožji izbor nominirancev za ugledno knjižno nagrado; dobitnika 50.000 funtov bodo razglasili 10. novembra v Londonu.
    Nina Gostiša 24. 9. 2025 | 12:27
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Prometne razmere

    Predor Karavanke zaprt v obe smeri

    Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je nastal zastoj.
    24. 9. 2025 | 12:14
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Konferenca Dual use

    Damir Črnčec: Znanje pretvorimo v visoko tehnološka delovna mesta

    Prvi nadzornik družbe Dovos je govoril o tem, kako bo ta družba prispevala k oživljanju slovenske obrambne industrije.
    Novica Mihajlović 24. 9. 2025 | 12:05
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Anglija

    Jezni Arne Slot: Morda sem staromoden, a to je bilo neumno (VIDEO)

    Liverpoolov trener je bil besen na francoskega napadalca Huga Ekitikeja, ker je po odločilnem golu slekel dres in prejel drugi rumeni karton.
    Peter Zalokar 24. 9. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Ustrahovanje aktivistov se nadaljuje, v Grčiji tarča napadov

    Globalna flotilja Sumud poroča o dronih, eksplozijah in kemikalijah ob Kreti. Aktivisti pravijo, da se ne bodo ustrašili, in nadaljujejo pot proti Gazi.
    24. 9. 2025 | 11:41
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Konferenca Dual use

    Damir Črnčec: Znanje pretvorimo v visoko tehnološka delovna mesta

    Prvi nadzornik družbe Dovos je govoril o tem, kako bo ta družba prispevala k oživljanju slovenske obrambne industrije.
    Novica Mihajlović 24. 9. 2025 | 12:05
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Anglija

    Jezni Arne Slot: Morda sem staromoden, a to je bilo neumno (VIDEO)

    Liverpoolov trener je bil besen na francoskega napadalca Huga Ekitikeja, ker je po odločilnem golu slekel dres in prejel drugi rumeni karton.
    Peter Zalokar 24. 9. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Ustrahovanje aktivistov se nadaljuje, v Grčiji tarča napadov

    Globalna flotilja Sumud poroča o dronih, eksplozijah in kemikalijah ob Kreti. Aktivisti pravijo, da se ne bodo ustrašili, in nadaljujejo pot proti Gazi.
    24. 9. 2025 | 11:41
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAVAROVANJE

    140.000 ljudi brez izbranega osebnega zdravnika: kakšna je rešitev?

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pomembna izbira: parket, laminat, vinil ali preproga

    Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

    Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov

    Najlepše barve v naravi in na krožnikih vabijo od 19. septembra do 12. oktobra v Dolino Soče.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

    Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 11:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Samozavest

    Pridružite se brezplačni 4-dnevni NLP diplomi

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Še nekaj tednov in Windows 10 bo le še spomin. Kaj storiti?

    Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako podjetja danes skrbijo za zdravje zaposlenih

    Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla«

    Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Brezmejni okusi v Novi Gorici

    Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Drugi športi
    Vredno branja

    »Ko sem na igrišču, sem del ekipe. Tam sem svobodna«

    Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

    Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Več kot 7.600 podjetij ve, da plača ni več dovolj. Kaj pa vaše?

    Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VELIKA ZVEZDA

    Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SI-ALARM

    Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

    Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 14:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Naprava, ki je prepričala tudi Zvezo potrošnikov Slovenije

    Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

    Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

    V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 14:53
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo