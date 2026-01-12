Sovjetsko-ameriški Jud bo glasbeni direktor francoske institucije

Nacionalna opera v Parizu, francoska institucija, ki deluje že od konca 60. let 17. stoletja, je več kot dve leti in pol brez glasbenega direktorja. Položaj bo po očitno dolgotrajnem postopku prevzel Jud z ameriškim državljanstvom, rojen v Leningradu v Sovjetski zvezi, danes Sankt Peterburgu v Rusiji, Semjon Bičkov. Trenutno je 73-letnik šef dirigent in umetniški direktor Češke filharmonije v Pragi.

Vendar novega položaja Bičkov ne bo prevzel takoj. Od avgusta bo najprej dve leti nekakšen vršilec dolžnosti, njegove naloge bodo po poročanju Le Monda »nadzor kakovosti orkestra, zbora in vokalnih trenerjev«. Po pogodbi za štiri sezone bo glasbeni direktor s polnimi pooblastili šele od 1. avgusta 2028. Francoska umetniška institucija, ki jo je ustanovil sončni kralj Ludvik XIV. več kot sto let pred francosko revolucijo, je brez glasbenega direktorja ostala maja 2023, ko je po samo dveh letih, čeprav je imel šestletno pogodbo, zaradi ne povsem jasnih osebnih razlogov presenetljivo odstopil venezuelski dirigent Gustavo Dudamel.

Njegov naslednik Bičkov se je iz Sovjetske zveze, kjer zaradi prikritega sovjetskega antisemitizma in nasprotovanja komunističnemu režimu ni imel prihodnosti, vsaj v umetnosti ne, na Zahod izselil leta 1974. Najprej je šel v Avstrijo in kmalu nato v Združene države Amerike. Tam je doštudiral dirigiranje in leta 1983 postal državljan ZDA. Ima pestro kariero na obeh straneh Atlantika. Francijo zelo dobro pozna, saj je bil v letih od 1989 do 1998 glasbeni direktor Pariškega filharmoničnega orkestra. Pa tudi njegova (druga) žena, pianistka Marielle, ki skupaj s sestro Katio nastopa v slovitem klavirskem duetu sester Labèque, je Francozinja.