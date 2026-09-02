Francija udarila po ultra hitri modi: za jakno 12, za kavbojke 9 evrov več

Že dolgo je znano, da so oblačila t. i. hitre in ultra hitre mode, velik dejavnik pri onesnaževanju okolja. Francija je, da bi omenila negativne vplive, s tem mesecem uvedla posebno okoljsko pristojbino za ultrahitro modo, zaradi katere bodo na udaru zlasti izdelki spletnih velikanov, kot so Shein, Temu in AliExpress. Namen novega zakona je urediti poslovanje spletnih velikanov, ki prodajajo velike količine poceni oblačil, s tem pa po prepričanju francoske vlade spodbujajo tudi razmah hitre mode. Za leto 2026 dajatve segajo od 0,50 evra za spodnje perilo do 2 evra za majice s kratkimi rokavi, 9 evrov za kavbojke in 12 evrov za jakno. Do leta 2030 bi lahko dajatev dosegla 19,50 evra na kos, vendar zgornja meja ne bo presegla 50 odstotkov cene izdelka brez davka, je poročal BBC. Mathieu ...