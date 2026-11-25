Po tem, ko so pri nas aktualna ugibanja o tem, kdaj bi lahko papež Leon XIV. obiskal Slovenijo – to naj bi bilo maja prihodnje leto, – pa iz sveta prihajajo podrobnosti o njegovem predhodniku papežu Frančišku.

Novoobjavljeni dnevniki pokojnega papeža razkrivajo, da je papež med pontifikatom doživljal duhovno krizo, v kateri je imel videnja hudiča in pekla ter se spoprijemal z vprašanjem, kako izvrševati oblast, poroča CNN.

Knjiga je izšla včeraj

Argentinski papež je med letoma 1992 in 2024 občasno pisal dnevnik, sprva kot škof v Argentini, pozneje pa kot poglavar Rimskokatoliške cerkve. Izbor njegovih zapisov je zbran v knjigi, ki je izšla v torek. Napisal jo je kardinal Víctor Manuel Fernández, eden Frančiškovih najtesnejših sodelavcev in njegov rojak, ki papeževe dnevniške zapise spremlja s podrobnimi komentarji.

Knjiga s 160 stranmi in naslovom Zasebni dnevnik papeža Frančiška se osredotoča predvsem na njegovo duhovno življenje in pastoralno delovanje. Razkriva tudi, kako se je prvi latinskoameriški papež v letih 2021 in 2022 spoprijemal s skušnjavami, povezanimi z izvrševanjem oblasti. Vključuje opise domnevnih srečanj s hudičem in razmišljanja o njegovem nasledniku Leonu XIV., ki ga je označil za »neoporečnega človeka«.

Objava papeških dnevnikov je redka, omogoča pa oseben vpogled v življenje cerkvenih poglavarjev. Medtem ko nekateri papeži odredijo uničenje svojih osebnih zapisov, so po smrti objavili dnevnike Janeza XXIII. in nekatere zapise Janeza Pavla II.

Frančišek je v dnevnik s črnimi platnicami, ki je bil sprva rokovnik za leto 1992, v Argentini zapisal 86 strani, med pontifikatom pa še 55.

»Pokazal mi je nekaj knjig, med njimi nekaj, kar je bilo videti kot star rokovnik z usnjenimi platnicami. Ko ga je odprl, sem videl, da je poln njegovih lastnoročnih zapisov. Rekel mi je: »Iz teh zapisov vam bo vsem marsikaj jasno,« je zapisal Fernández.

Srečanja s hudičem in vhod v pekel

Iz dnevnikov je razvidno, da je papež doživljal »pogoste demonske napade«. Frančišek je opisal tri srečanja s hudičem: dve v času, ko je bil nadškof Buenos Airesa, in tretje leta 2018, ko je bil že papež. Zapisal je, da ima hudič »ognjene oči«, ki jih je opisal kot grozeče in zapeljive.

Knjiga s 160 stranmi in naslovom Zasebni dnevnik papeža Frančiška se osredotoča predvsem na njegovo duhovno življenje in pastoralno delovanje. FOTO: Reuters

»Ne morem pozabiti njegovih oči ob prvih dveh srečanjih – iz avtomobila, ko sem se vračal domov, in na koru med mašo. Vendar se vedno znova pojavlja v različnih okoliščinah,« je zapisal 18. avgusta 2024.

Tretje srečanje naj bi doživel po vrnitvi z obiska v Čilu leta 2018, ki ga je zasenčil škandal zaradi spolnih zlorab v Cerkvi.

»Nekoč, nekaj dni po vrnitvi v Rim, sem bil na sestanku. Videl sem ga in slišal njegov glas, zmagoslaven, kakor da si je vse prilastil: 'Zdaj sem dobil vse, kar sem hotel,'« je papež zapisal 24. januarja 2021.

»Tako kot ne morem pozabiti njegovih oči iz prejšnjih dveh srečanj, tudi tokrat ne morem pozabiti močne hripavosti njegovega glasu. Gospod mi je omogočil, da sem zapustil sestanek, in me tako osvobodil.«

Katoliški nauk hudiča razume kot padlega angela in resnično navzočnost, katoliško izročilo pa opozarja, da se ljudje, ki si resno prizadevajo za svetost, pogosto srečujejo z močnim duhovnim nasprotovanjem.

Frančišek je med pontifikatom pogosto omenjal hudiča in ga povezoval z opravljanjem ter denarjem. »Hudič vstopa skozi žepe,« je večkrat dejal.

Dnevnik razkriva tudi, kako je Frančišek verjel, da mu Bog govori v sanjah. Ob neki priložnosti je opisal, da je videl »vhod v pekel«. Leta 2018 je izkušnjo označil za »pogansko zapeljevanje v vsej svoji moči«, s čimer je očitno meril na malikovanje.

»Pokukal sem noter, da bi malo pogledal, in to me je prestrašilo. Bilo je pred spanjem. Segel sem po rožnem vencu kot po orožju. Gospodu se zahvaljujem za to pomoč,« je zapisal.

Novoobjavljeni dnevniki pokojnega papeža razkrivajo, da je papež med pontifikatom doživljal duhovno krizo, v kateri je imel videnja hudiča in pekla ter se spoprijemal z vprašanjem, kako izvrševati oblast. FOTO: Reuters

Duhovna kriza in skušnjave oblasti

Knjiga razkriva, da je Frančišek v letih 2021 in 2022 doživljal duhovno krizo, povezano s skušnjavami oblasti, občutkom samozadostnosti in pritiski pri sprejemanju odločitev, navaja CNN.

Skušnjavam se je poskušal zoperstaviti z večjo ponižnostjo in potrpežljivostjo. Čeprav je med dvanajstletnim pontifikatom zaradi svojih reform naletel na precejšnje nasprotovanje, je na položajih v cerkveni upravi obdržal tudi nekatere svoje kritike.

Kardinal Fernández je opisal primer, ko je neki škof papeža vprašal, zakaj še ni razrešil člana rimske kurije, ki ga je javno kritiziral. Frančišek mu je odgovoril, da čuti, da Bog ne želi, da bi postal lutkar, ki z ljudmi manipulira v lastno korist.

»Ta občutek samozadostnosti in prepričanje, da lahko vse rešim sam, sta me pripeljala do vrat pekla. Ne morem pozabiti dneva, ko sem ga videl,« je Frančišek zapisal leta 2018.

Kot pripadnik jezuitskega reda se je pogosto posvečal duhovnemu razločevanju in preizpraševanju lastnih motivov. Skušnjavi oblasti se je po Fernándezovih besedah zoperstavljal tudi s preprostim življenjskim slogom in zavračanjem simbolov papeškega veličastva.

O spolnih zlorabah in svojem nasledniku

Dnevniki vsebujejo tudi razmišljanja o spolnih zlorabah v Cerkvi, zlasti o škandalu v Čilu leta 2018. Frančišek je bil takrat deležen kritik zaradi odnosa do primera škofa, ki so mu očitali prikrivanje zlorab. Pozneje se je opravičil za svoje ravnanje in v Rim poklical vse čilske škofe, ki so nato množično ponudili odstope.

»Težko sem priznal, kaj se je zgodilo v Čilu. Nisem si mislil, da je tako resno,« je zapisal papež.

Dnevniki razkrivajo tudi njegovo mnenje o kardinalu Robertu Prevostu, sedanjem papežu Leonu XIV., ki mu je Frančišek zaupal vodenje vatikanskega dikasterija, pristojnega za imenovanje škofov. Opisal ga je kot »izjemnega pastirja, velikodušnega misijonarja in neoporečnega človeka«.

Predanost kljub izčrpanosti

V osebnih zapisih je Frančišek pogosto omenjal tudi izčrpanost. Le redko si je vzel prost dan, leta 2019 pa je zapisal, da se počuti »izčrpanega, skoraj brez duhovne opore in brez oporne točke«.

Po Fernándezovih besedah dnevniki razkrivajo notranji svet človeka, ki je bil strog do sebe in je od drugih duhovnikov pričakoval enako predanost.

Frančišek je umrl na velikonočni ponedeljek, 21. aprila 2025, v starosti 88 let. Še v zadnjih dneh življenja je kljub navodilom zdravnikov pozdravljal vernike na Trgu svetega Petra.

Njegove zasebne dnevnike izdaja Vatikanska založba, angleški prevod pa v ZDA in Kanadi izhaja pri založbi Image Books.