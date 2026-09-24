Francoski igralec Arnaud Denis po večletnem trpljenju umrl s pomočjo evtanazije

V 43. letu starosti je s pomočjo evtanazije v Belgiji umrl francoski igralec in režiser Arnaud Denis, poroča Le Monde. Za smrt se je odločil po več kot treh letih hudih in vse bolj izčrpavajočih zdravstvenih težav, ki so se začele po operaciji dimeljske kile julija 2023.

Denis, trikrat nominiran za gledališko nagrado Molière, je imel julija 2023 operacijo desnostranske dimeljske kile, pri kateri so mu vstavili polipropilensko mrežico za okrepitev trebušne stene. Njegove težave so se začele kmalu po posegu.

Po lastnih navedbah je že v prvem tednu po operaciji doživel vrsto hudih simptomov. Opisoval je močne bolečine v trebuhu, krvavitve, težave z vidom, glavobole, tinitus, nespečnost, izrazito izčrpanost in občutek, da ga vsadek nenehno vleče v predelu notranjih organov. Zaradi zdravstvenega stanja naj bi v treh mesecih izgubil 17 kilogramov.

Ker se je njegovo stanje kljub zdravljenju slabšalo, so mu aprila 2024 vsadek odstranili v ZDA. Po navedbah njegovega odvetnika v Franciji zanj takrat niso našli specialista, ki bi bil pripravljen oziroma sposoben opraviti poseg.

Pozneje so mu diagnosticirali mialgični encefalomielitis, kompleksno kronično bolezen, za katero je njegov pravni zastopnik menil, da bi lahko bila povezana z vnetnim in imunskim odzivom na vsadek. Denis je svoje zdravstvene težave povezoval prav z mrežico in opozarjal na posledice, ki jih je pripisoval njenemu vsadku.

Njegovo življenje je zaradi bolezni postajalo vse bolj omejeno. V začetku leta 2026 je za francoski časnik Dauphiné Libéré opisal razmere, v katerih je živel: »Ne morem več zapustiti doma, nimam družabnega življenja, sploh nimam več življenja. Nimam več ničesar, kar bi predstavljalo dostojanstvo človekovega življenja. In stanje se slabša in slabša. Živim kot bolnik z rakom v terminalni fazi. Zdravniki mi nimajo več česa ponuditi.«

Tudi pravna pot se je končala brez odgovora

Denis je januarja 2026 zaradi posledic zdravljenja vložil kazensko ovadbo zaradi nenamerno povzročenih telesnih poškodb. Tožilstvo je primer pozneje zavrglo z obrazložitvijo, da ni bilo dovolj dokazov za ustrezno opredeljeno kaznivo dejanje.

Zavrnitev je bila za Denisa še en udarec. Njegov odvetnik Philippe Courtois je povedal, da je igralec želel, da se njegova odločitev in njegova zgodba ne presojata brez razumevanja okoliščin, v katerih se je znašel.

Tri dni pred smrtjo je Denis na družbenih omrežjih objavil, da je bila njegova pritožba zavržena, ter zapisal, da za žrtve protez za zdravljenje kile ni bilo pravice. Njegov odvetnik je pozneje povedal, da je Denis kljub temu želel nadaljevati pravni boj.

Courtois je 18. septembra vložil novo pritožbo, tokrat s pridružitvijo civilne stranke, s katero želi doseči uvedbo sodne preiskave. Odvetnik je povedal, da ga je Denis osebno pooblastil, naj po njegovi smrti nadaljuje njegovo prizadevanje in podpira njegovo družino.

Čakal na odločitev o evtanaziji

Marca je bil Denis sprejet v paliativno oskrbo v Namurju v Belgiji, kjer je čakal na odločitev glede svoje prošnje za evtanazijo. Njegova prošnja je bila obravnavana v skladu z belgijskim postopkom, pri odločanju pa so sodelovali trije zdravniki. Evtanazijo so izvedli v torek, 22. septembra, v Namurju.

Njegov odvetnik je za AFP povedal, da je bila odločitev sprejeta po posvetu s tremi zdravniki in da je Denis v zadnjih mesecih zaradi svojega zdravstvenega stanja izgubil vse več nadzora nad lastnim telesom. »Njegovo telo ga ni moglo več nositi. Izgubil je nadzor nad njim. Arnaudova smrt je posledica intenzivne bolečine, ki jo je prenašal več let,« je dejal Courtois.

Po besedah igralke Delphine Depardieu, ki je bila skupaj z drugimi bližnjimi in družinskimi člani ob Denisu v njegovih zadnjih trenutkih, je umrl mirno. »Odšel je olajšan, skoraj z nasmehom na obrazu,« je povedala.

Denis je pred smrtjo jasno izražal tudi strah pred nadaljnjim podaljševanjem svojega zdravstvenega trpljenja. Med drugim je dejal, da se ne želi znajti v bolnišnici »s cevmi povsod« in z želodčno sondo za hranjenje.

Primer odpira vprašanja o vsadkih

Denisova smrt je v Franciji sprožila nove pozive k obravnavi težav, povezanih s polipropilenskimi vsadki, ki se uporabljajo pri zdravljenju kile, pa tudi pri nekaterih ginekoloških posegih, denimo pri zdravljenju inkontinence in prolapsa, piše TF1 Info.

Dan po njegovi smrti, 23. septembra, so predstavniki združenj bolnikov in žrtev zapletov zaradi tovrstnih vsadkov na okrogli mizi pred odborom francoske narodne skupščine opozorili na posledice, s katerimi se soočajo nekateri bolniki.

Predstavniki združenj opisujejo različne zaplete, med drugim kronične bolečine, nevropatije, spolne, urinarne in prebavne težave ter težave pri hoji, sedenju in delu. Pri nekaterih bolnikih naj bi se težave pojavile kmalu po posegu, pri drugih pa šele več let pozneje. Odstranjevanje vsadkov je lahko zahtevno, saj se sčasoma vrastejo v tkivo.

Več sto prijavljenih zapletov

Po podatkih francoske agencije za varnost zdravil in zdravstvenih pripomočkov (ANSM) je 216 ljudi, večinoma iz Francije, prijavilo resne neželene učinke po vstavitvi protez za zdravljenje dimeljske ali trebušne kile. Po besedah odvetnika, ki zastopa številne prizadete bolnike, naj bi bilo prijavljenih še približno 50 dodatnih primerov.

Denis je zaradi lastne izkušnje ustanovil tudi skupino »Victimes françaises de prothèses de hernie« oziroma »Francoske žrtve protez za kile«. Njegov cilj je bil opozoriti na težave bolnikov in zahtevati boljše obveščanje o možnih tveganjih.

Njegov odvetnik Courtois je opozoril tudi na dokumentacijo proizvajalca vsadka. Po njegovih navedbah je podjetje v pismu priznalo, da lahko implantacija pripomočkov za ojačitev trebušne stene povzroči akutne in kronične pooperativne bolečine. Ob tem je opozoril, da so opozorila v navodilih za uporabo namenjena predvsem zdravstvenim delavcem in niso nujno predstavljena neposredno pacientom na enak način.

Denisova družina se po njegovi smrti za zdaj ne želi javno izpostavljati. Njegov odvetnik pa napoveduje nadaljevanje pravnega postopka.