Francoski pisatelj v porno filmu

V Amsterdamu je enfant terrible francoske literature (Osnovni delci, Platforma, Serotonin, Zemljevid in ozemlje) ponovno poskušal preprečiti nizozemskemu umetniškemu kolektivu KIRAC predvajanje eksperimentalnega erotičnega filma, ki ga prikazuje med seksom z mladimi ženskami. In tudi tokrat je bil eden najbolj prodajanih in kontroverznih francoskih pisateljev neuspešen.

Okrožno sodišče v Amsterdamu je v torek popoldne zavrnilo pritožbo Houellebecqa in njegove žene, ki sta želela omejiti tako distribucijo filma KIRAC 27 kot tudi napovednika (67-letni pisatelj v pižami leži na postelji poleg ženske v spalni srajčki, kadi in se smeji, glas v kadru pa reče: Poznam veliko deklet v Amsterdamu, ki bi spale s slavnim pisateljem iz radovednosti.). Iz pravnih dokumentov izhaja, da je zamisel, da pisatelj nastopi v filmu, s čimer bi se »zoperstavil svoji temačnosti«, režiserju Stefanu Ruitenbeeku predlagala Houellebecqova žena, potem pa sta se o umetniškem delu, ki bo čim bolj diskretno in umetniško, dogovarjala pisatelj in režiser. Ob prihodu v Amsterdam na snemanje 1. decembra lani je pisatelj podpisal izjavo, da bo nastopil v filmu, ki »lahko vključuje eksplicitne vsebine«. Edina omejitev je bila, da on in njegove genitalije ne bodo v istem kadru.

Vendar je 23. decembra, tri dni pred načrtovanim koncem snemanja, zapustil projekt. V pismu, objavljenem na njegovi spletni strani, pa zapisal, da sta si njegov in režiserjev pogled na umetniško delo »radikalno nasprotna«.

Houellebecq je v pritožbi na amsterdamskem sodišču trdil, da se je v času podpisa sporazuma spopadal s hudo depresijo in da je spil več kozarcev vina. Sodišče je zavrnilo njegov ugovor tudi zaradi pomanjkanja zdravniškega potrdila, ki bi dokazovalo njegovo stanje. Nerazumljivo je, zakaj je Houellebecq sodeloval pri snemanju, če se mu je sporazum zdel problematičen, piše v pisni sodbi, ki je pisatelju naložila plačilo 1393 evrov stroškov.

Na začetku tega meseca ga zavrnilo tudi sodišče v Parizu; v tožbi je namreč zapisal, da je napovednik filma škodoval njegovemu zasebnemu življenju in časti ter širil laži o njegovi ženi. Predvidena premiera filma 11. marca je bila preložena, novi datum pa še ni znan. Pisatelj je samega sebe igral že v filmu Ugrabitev Michela Houellebecqa, z igralcem Gerardom Depardieujem pa – prav tako samega sebe – v filmu Terapija.