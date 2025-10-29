Francoz, ki je umrl za Hrvaško

Minister za hrvaške veterane Tomo Medved je v nacionalni bolnišnici dr. Juraja Njavra v Vukovarju potrdil, da so identificirali posmrtne ostanke štirih hrvaških veteranov, izkopanih na območju Vukovarja, med njimi je tudi francoski prostovoljec Jean-Michel Nicolier.

»Identificirali smo Josipa Batarela, rojenega leta 1947, ubitega na Ovčari pri 44 letih, Zorislava Gašparja, rojenega leta 1971, ubitega na Ovčari pri 20 letih, Jeana-Michela Nicoliera, rojenega leta 1966, ki so ga odpeljali na Ovčaro, mučili in ubili pri 25 letih. Ni se rodil na Hrvaškem, a je zanjo dal srce in žrtvoval življenje. Ko je bila svoboda ogrožena, se je odločil, da bo stal za resnico in pravico. Njegova mati je končno izvedela resnico. Identificirali smo tudi Dragutina Štita, rojenega leta 1939, njegove posmrtne ostanke pa so izkopali na Petrovački doli,« je povedal Medved. Na prepoznavi posmrtnih ostankov so bili med drugimi prisotni Francozovi mati, brat in nečak.

Nicolier je ganjen zaradi televizijskih posnetkov spopadov na območju nekdanje Jugoslavije julija 1991 zapustil svoj dom v Franciji in se pridružil hrvaškim obrambnim silam. »Želim pomagati tem ljudem, potrebujejo me,« je pred odhodom rekel materi Lyliane Fournier. »Moram iti, ampak se bom vrnil. Veš, da sem divja trava, ki nikoli ne izgine.«

Ko je sam prispel v Zagreb, so Nicoliera poslali na fronto ob reki Kolpi, preden se je pridružil branilcem Vukovarja. Pogumno se je boril v četrti Sajmište, enem najbolj krvavih bojišč v mestu, kjer je bil 9. novembra ranjen. Ker ni mogel oditi, so ga odpeljali v vukovarsko bolnišnico, tam so ga kasneje ujeli pripadniki JLA in paravojaške enote.

Francoza, kot so ga klicali tovariši, so iz bolnišnice odpeljali na Ovčaro, v hangar z ujetniki, kjer so ga po besedah ​​prič četniki najprej brutalno pretepli in nato ubili. Nicolierov morilec je bil, kot so povedale priče, Spasoje Petković, znan kot Štuka. Po zločinu je iz Nicolierovega žepa vzel 20 frankov, so pričali preživeli.

Od prihoda v Vukovar je Jean-Michel z družino govoril le trikrat, je v intervjuju potrdil njegov brat Paul Nicolier. »Govoril je o srbski agresiji.« Nazadnje sta govorila 21. oktobra 1991. Jeana-Michela je francoska televizija posnela v vukovarski bolnišnici, nekaj ur prej, preden so ga odpeljali na Ovčaro. Ko so ga prosili, naj opiše razmere v Vukovarju, je rekel: »Klavnica, klavnica, klavnica.«

Večkrat so mu predlagali, naj zapusti mesto in se vrne v Francijo, a je ostal. »V Vukovar sem prišel kot prostovoljec. Mislim, da jim moram pomagati. Vukovar je moja izbira, v dobrem ali slabem,« je takrat dejal Nicolier. Za zasluge pri obrambi Hrvaške ga je nekdanji predsednik republike Ivo Josipović posmrtno odlikoval z redom Nikole Šubića Zrinskega, medaljo pa je prejela njegova mati Lyliane Fournier.

»Ko sem se leta 1991, ko je bil v Vukovarju, po telefonu pogovarjala z Jeanom-Michelom, mi je povedal, da so Hrvati zelo dobri ljudje, da si med seboj pomagajo in imajo veliko srce. Povedal mi je, da bi po vojni rad živel na Hrvaškem. In ostal je na Hrvaškem. To je njegova država za vedno,« je povedala užaloščena mati francosko-hrvaškega heroja.