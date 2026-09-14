Francozi stopili na stran ruskega milijarderja

Francija je podprla predlog Slovaške o umiku sankcij EU proti milijarderju uzbekistansko-ruskega rodu Ališerju Usmanovu (73). Temu nasprotuje več držav članic, ki se sprašujejo tudi, kakšne koristi si obetajo Francozi. Štirje neimenovani evropski diplomati so za Euronews razkrili, da je francoska odločitev še dodatno zapletla občutljiva pogajanja o podaljšanju sankcij proti posameznikom in podjetjem, ki so povezani z Rusijo. »To je sprožilo veliko vprašanj o motivih – zdi se, da so v ozadju predvsem gospodarski razlogi. Med drugimi državami članicami za to ni veliko razumevanja,« je povedal eden izmed njih. V Uzbekistanu rojeni Usmanov, ki od leta 2022 živi v prestolnici Taškent, je obogatel s proizvodnjo plastičnih vrečk, ki so bile v Sovjetski zvezi taka dragocenost, da so jih ljudje ...