Prihodnjo soboto se v BBC-jevo paradno oddajo Tekma dneva (Match of the Day) vrača priljubljeni voditelj in nekdanji angleški nogometni reprezentant Gary Lineker (62), ki so ga v petek suspendirali, ker je v torek na twitterju izrazil nestrinjanje z britansko politiko do migrantov, ki bo s spremembo zakona vsem prebežnikom, ki bodo v Veliko Britanijo pripluli s čolni, zavrnila prošnje za azil, in jo primerjal z retoriko Nemčije v 30. letih prejšnjega stoletja. Lineker naj bi s tem kršil stroga pravila medijske hiše o nevtralnosti.

Po suspenzu se je na BBC usul plaz kritik, da ni politično nevtralen, ampak se uklanja britanski vladi, več televizijskih osebnosti, moderatorjev in komentatorjev, pa je zavrnilo sodelovanje v oddaji. Paradno oddajo Tekma dneva so zato prvič v zgodovini predvajali brez voditelja, v skrajšani obliki, in v 20 minutah prikazali zgolj vrhunce dneva.

»Po nekaj nadrealističnih dneh sem presrečen, da smo našli pot skozi to. Rad bi se vsem zahvalil za vašo neverjetno podporo, še posebej mojim kolegom pri BBC Sportu, za izkazano neverjetno solidarnost.

Nogomet je moštveni šport, ampak njihova podpora je bila neverjetna. Športno oddajo na BBC vodim že skoraj tri desetletja in sem neizmerno ponosen, da delam z najboljšimi in najbolj poštenimi sodelavci na svetu. Komah čakam, da se v soboto vrnem na voditeljski stolček,« se je Lineker odzval na twitterju.

Zgodbe s tem še ni konec. Generalni direktor BBC-ja Tim Davie je napovedal neodvisno preiskavo glede družbenih medijev, vrstijo pa se pozivi, da bi moral odstopiti predsednik programskega sveta Richard Sharp.

Zadevo je za BBC News komentiral Craig Cameron, vodja odnosov z javnostmi nekdanjega britanskega premierja Davida Camerona: »Gary Lineker 1-0 kredibilnost BBC-ja,« je bil jedrnat in dodal, da je korporacija kapitulirala. Pravi, da ni nujna le prevetritev hišne politike o družbenih omrežjih, ampak tudi ravnanja v takšnih situacijah. »Odzvali so se pozno, ko so se, pa so se odzvali narobe. Popolna zmešnjava,« je zaključil.