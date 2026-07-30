Med evakuiranimi zaradi požarov tudi George in Amal Clooney

Hollywoodski igralec George Clooney in njegova žena Amal, mednarodna pravnica za človekove pravice, sta zaradi gozdnih požarov, ki divjajo na jugu Francije, zapustila svoj razkošni dom v Brignolesu, je danes sporočil Clooneyjev tiskovni predstavnik. Ta je Reutersu posredoval pismo, ki ga je igralec poslal županu Brignolesa Didierju Bremondu. V njem je izrazil zaskrbljenost zaradi požarov, s katerimi se spoprijemajo v Franciji. »Dragi Didier. Trenutno ne vemo, ali bo naš čudoviti dom preživel ta strašni trenutek. Ob evakuaciji iz Brignolesa želiva poudariti dve stvari,« je zapisal Clooney. »Najprej upava, da ste vi in prebivalci našega mesta na varnem. Poleg tega želiva z Amal zagotoviti, da ne glede na to, kaj se bo zgodilo z našim krajem, ostajava del te skupnosti in bova sodelovala pri ...