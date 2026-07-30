  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet so ljudje

    Med evakuiranimi zaradi požarov tudi George in Amal Clooney

    Zvezdnika sta med več kot 220.000 evakuiranimi zaradi požarov, ki pustošijo po jugu Francije.
    Clooneyjeva sta dom na vinogradniškem posestvu v Brignolesu v regiji Provansa - Alpe - Azurna obala kupila leta 2021. Takrat je bila njegova vrednost ocenjena na približno devet milijonov evrov oziroma 10,3 milijona dolarjev. FOTO: Yara Nardi/Reuters
    Galerija
    Clooneyjeva sta dom na vinogradniškem posestvu v Brignolesu v regiji Provansa - Alpe - Azurna obala kupila leta 2021. Takrat je bila njegova vrednost ocenjena na približno devet milijonov evrov oziroma 10,3 milijona dolarjev. FOTO: Yara Nardi/Reuters
    R. I.
    30. 7. 2026 | 15:19
    30. 7. 2026 | 15:39
    1:51
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    Hollywoodski igralec George Clooney in njegova žena Amal, mednarodna pravnica za človekove pravice, sta zaradi gozdnih požarov, ki divjajo na jugu Francije, zapustila svoj razkošni dom v Brignolesu, je danes sporočil Clooneyjev tiskovni predstavnik. Ta je Reutersu posredoval pismo, ki ga je igralec poslal županu Brignolesa Didierju Bremondu. V njem je izrazil zaskrbljenost zaradi požarov, s katerimi se spoprijemajo v Franciji. »Dragi Didier. Trenutno ne vemo, ali bo naš čudoviti dom preživel ta strašni trenutek. Ob evakuaciji iz Brignolesa želiva poudariti dve stvari,« je zapisal Clooney. »Najprej upava, da ste vi in prebivalci našega mesta na varnem. Poleg tega želiva z Amal zagotoviti, da ne glede na to, kaj se bo zgodilo z našim krajem, ostajava del te skupnosti in bova sodelovala pri ...
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Lakers še niso končali, zanima jih bivši igralec Olimpije

    V Kalifornijo sta že prišla Walker Kessler in Kevon Looney, toda vodilni pri Los Angeles Lakers si želijo še eno okrepitev.
    29. 7. 2026 | 09:54
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    KOLUMNA

    Dr. Vesna V. Godina: Tako me je neznanec v Kiku postavil na družbeno lestvico

    »Rekel mi je, da si ni mislil, da mi gre tako slabo, da moram kupovati v Kiku,« piše dr. Vesna V. Godina v novi kolumni za Onoplus.
    Vesna V. Godina 28. 7. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Absentizem

    Tudi za bolniško zaradi nege nov režim

    Na več odsotnosti zaradi nege vplivata tudi visoka zaposlenost in kasnejše upokojevanje.
    Barbara Hočevar 28. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Politična kriza v slovenskem parlamentu

    Demokracija ne temelji samo na volitvah, ampak tudi na kulturi dialoga in pripravljenosti iskati kompromise v korist skupnega dobrega.
    30. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Zgodbe  |  Inovacijsko okolje avstrijske Koroške
    Vredno branja

    Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

    Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
    Promo Delo 29. 7. 2026 | 09:49
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: kjer se delo prepleta z družino in prijateljstvom

    Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
    Promo Delo 27. 7. 2026 | 14:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več ljudi seli bližje gozdu?

    Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
    30. 7. 2026 | 13:16
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju Peter Filip Jakopič, Zavarovalnica Triglav

    Tveganja so ogledalo časa, v katerem živimo

    Ključno je, da podjetja in družba kot celota ostanejo prilagodljivi in pripravljeni na nove izzive in tveganja, ki jih prinaša hitro spreminjajoči se svet.
    Marjana Kristan Fazarinc 30. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje na delovnem mestu

    Pri zdravju se vlaganje v preventivo trikratno povrne

    Promocija zdravja na delovnem mestu za posameznika pomeni boljše počutje in večje zadovoljstvo pri delu, za delodajalce pa zdrave kadre in manj odsotnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje na delovnem mestu

    Regijski projekti promocije zdravja na delovnem mestu

    Predstavljamo projekt GZS Varnoška in projekte ZDS Duško na delu, Obvladovanje psihološkega stresa za manj absentizma ter Odporni na tehnostres.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 7. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Dolgoživost

    Dobrodošli v prihodnosti medicine dolgoživosti

    Staranje ni enoten, neizbežen proces, temveč preplet bioloških mehanizmov, na katere lahko vplivamo.
    Lucija Mulej 28. 7. 2026 | 17:00
    Preberite več

    Več iz teme

    FrancijaGeorge ClooneypožarSvet so ljudje

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Modno poletje

    Baletne superge so postale modni hit letošnjega poletja

    Masivne športne superge z debelimi podplati, ki so več let zaznamovale modne smernice, se umikajo precej nežnejšim in lahkotnejšim modelom.
    30. 7. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Macaulay Culkin bo po 30 letih spet sam doma

    Bo Disney eni najbolj prepoznavnih božičnih filmskih franšiz znova vdihnil življenje in privabil nove generacije gledalcev?
    30. 7. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    30.000 ljudi za Oliverja Dragojevića: njegova Korčula postaja novi Graceland

    Kot je za Delo pritrdil direktor Turistične skupnosti Vela Luka, obiskovalci prihajajo iz vsega sveta, med tujci največ Slovencev.
    Saša Bojc 30. 7. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Lokalno  |  Dolenjska
    Novo mesto

    Po rušitvi zgradbe nosečnica prebiva v šotoru, občina odgovornost zanika

    V Amnesty International Slovenije in Pravni mreži za varstvo demokracije so opozorili na dolžnost oblasti, da s svojim ravnanjem ne povzroča brezdomnosti.
    30. 7. 2026 | 16:37
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour

    Slovenija izgublja bitko za veliki štart Toura

    Potem ko so pred dobrim letom na vladi predstavili visokoleteči načrt o velikem štartu dirke po Franciji 2029 pri nas, se zdi, da se to ne bo uresničilo.
    Matic Rupnik 30. 7. 2026 | 16:32
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    30.000 ljudi za Oliverja Dragojevića: njegova Korčula postaja novi Graceland

    Kot je za Delo pritrdil direktor Turistične skupnosti Vela Luka, obiskovalci prihajajo iz vsega sveta, med tujci največ Slovencev.
    Saša Bojc 30. 7. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Lokalno  |  Dolenjska
    Novo mesto

    Po rušitvi zgradbe nosečnica prebiva v šotoru, občina odgovornost zanika

    V Amnesty International Slovenije in Pravni mreži za varstvo demokracije so opozorili na dolžnost oblasti, da s svojim ravnanjem ne povzroča brezdomnosti.
    30. 7. 2026 | 16:37
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour

    Slovenija izgublja bitko za veliki štart Toura

    Potem ko so pred dobrim letom na vladi predstavili visokoleteči načrt o velikem štartu dirke po Franciji 2029 pri nas, se zdi, da se to ne bo uresničilo.
    Matic Rupnik 30. 7. 2026 | 16:32
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hitra kosila in večerje s sredozemskim pridihom

    Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
    27. 7. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ste pomislili na to: »kaj pa, če ... «

    Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
    Promo Delo 29. 7. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

    Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
    Promo Delo 24. 7. 2026 | 09:30
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vredno branja

    Ne zamudite kolesarskega praznika s Tadejem Pogačarjem

    Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
    27. 7. 2026 | 09:26
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo