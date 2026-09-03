George Clooney je prejel zlatega leva

Ameriški filmski zvezdnik George Clooney je na otvoritveni slovesnosti 83. mednarodnega filmskega festivala v Benetkah v dvorani Sala Grande prejel zlatega leva za življenjsko delo. Nagrado mu je podelila soigralka iz filma Jay Kelly Laura Dern, ki je svojega dolgoletnega prijatelja v nagovoru pohvalila in tudi malo podražila. ​Poleg njega je zlatega leva za življenjsko delo prejela tudi ameriška igralka Ellen Burstyn.

Clooney se je v sredo zvečer na začetku svojega govora nekoliko pošalil. »Ko vam povedo, da boste prejeli nagrado za življenjsko delo, mi prideta na misel dve stvari. Prva je, kako neverjetna čast je to. In druga je, ali vedo kaj, česar jaz ne?«

Ko je Clooney malo razmišljal o svoji 45-letni karieri, ki jo je označil za »niz srečnih naključij«, je razmišljal o pomenu filmskih festivalov kot načina, da svet opomnijo, da nismo »tako različni, kot nam nenehno govorijo. Živimo v časih, ko nam ljudje na oblasti in ljudje z največ denarja govorijo, naj se bojimo drug drugega,« je dejal Clooney. »Prvi ljudje, ki jih avtoritarni režimi poskušajo ustaviti, niso politiki. To so novinarji, ki postavljajo vprašanja, umetniki, ki zavračajo preproste odgovore, filmski ustvarjalci, pisatelji, igralci in glasbeniki, ki vztrajajo, da si nekdo, ki ga še nikoli niste srečali, zasluži vašo empatijo.«

Meni, da filmi ne ustavijo vojn, ne znižajo inflacije, ne prirejajo volitev. Vendar pa naredijo nekaj izjemnega. »Spominjajo nas, da neznanec ni nikoli neznanec in da je morda le junak v zgodbi nekoga drugega. In če lahko še vedno sedimo skupaj v temi in nam je mar za ljudi, ki jih še nikoli nismo srečali, mislim, da bo z nami vse v redu.«