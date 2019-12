George R. R. Martin v Santa Feju odprl knjigarno

Preberite še: Naomi Watts iz skrivnostne Zmajeve hiše



Nova knjiga o »Igri prestolov« naj bi izšla prihodnje leto

Pisateljje v Santa Feju v Novi Mehiki odprl knjigarno Beastly Books, in sicer zraven kina Jean Cocteau, ki ga je odkupil leta 2013. Poimenoval jo je ponajbolj znanem filmu Lepotica in zver in po istoimenski televizijski seriji, pri kateri je sodeloval v osemdesetih letih.Avtor zbirke fantazijskih romanov Pesem ledu in ognja je v kinu, poimenovanem po legendarnem francoskem pesniku in režiserju, na pogovorih večkrat gostil druge nagrajene pisatelje, ki so tam predstavili tudi svoje knjige ter seveda podarili podpisane izvode. »Na žalost je bilo preddverje kina premajhno, da bi razstavili vse te čudovite knjige z avtogrami. Tudi zato smo odprli lastno knjigarno zraven kina,« je enainsedemdesetletni pisatelj zapisal na svojem blogu.V novi knjigarni bo prostor tudi za podpisane izvode Martinovih romanov, a za zdaj še ne bo težko pričakovanih Zimskih vetrov, šestega romana iz njegove fantazijske serije Pesem ledu in ognja, po kateri je televizija HBO zasnovala priljubljeno serijo Igra prestolov . Po njegovih besedah bo knjiga končana do prihodnjega poletja, ko bo na Novi Zelandiji konvencija Worldcon, namenjena ljubiteljem stripov in znanstvene fantastike, ki se je namerava udeležiti.George R. R. Martin sicer ni edini avtor, ki ima v lasti svojo knjigarno.jo je leta 2011 odprla v Nashvillu v Tennesseeju,je manjšo, neprofitno knjigarno odprla leta 2016 v Key Westu na Floridi,pa ima svojo knjigarno Birchbark Books v Minneapolisu.