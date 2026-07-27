Ghetto Kids navdušili Shakiro in svet

Mladi plesalci so si med polčasom velikega finala med Argentino in Španijo oder delili z glasbenima zvezdnikoma Shakiro in Burna Boyem, izkušnjo pa opisujejo kot nepozabno.

Desetletna Sierra in leto starejša Josephine sta po nastopu za BBC povedali, da ju je najbolj navdušilo srečanje z Lionelom Messijem in Laminom Yamalom, ob koncu nastopa pa so otroci spontano objeli Shakiro, za katero pravijo, da je izjemno prijazna.

Za uspehom skupine stoji vodja Dauda Kavuma, nekdanji otrok z ulic Kampale, ki je ustanovil plesno skupino za brezdomne otroke in otroke, katerih družine niso zmogle plačevati šolanja. Njegovo vodilo je, da je v revnih mestnih četrtih ogromno talentov, ki potrebujejo le priložnost in podporo.

Ghetto Kids so svetovno prepoznavnost dosegli leta 2017 z nastopom v videospotu Unforgettable raperja Frencha Montane. Uspeh jim je leta 2023 odprl vrata do finala oddaje Britain's Got Talent, istega leta pa so bili mladi plesalci navdušeni, ko so med polčasom nogometne tekme francoskega prvenstva med velikima tekmecema, Paris Saint-Germainom in Reimsom, spoznali Kyliana Mbappéja. Leto kasneje so nastopali v šovu America's Got Talent, o njih pa so posneli tudi dokumentarec Ghetto Kids Documentary: No Plan B. Njihov mentor Kavuma je medtem razširil svojo dobrodelno dejavnost in številnim otrokom v Ugandi omogoča bivanje, prehrano ter šolanje.

Kljub svetovni slavi ostaja izobraževanje na prvem mestu. Nastope in snemanja prilagajajo šolskim obveznostim, med potovanji pa otroci pouk spremljajo na daljavo. Sierra in Josephine sanjata, da bosta nekoč zdravnici, plesu pa se ne nameravata odreči, saj prav ta po njunih besedah spreminja življenja. Mladim po svetu sporočata, naj verjamejo vase, razvijajo svoje talente in nikoli ne obupajo.