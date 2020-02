Gibonni na tiskovni konferenci iz srca spregovoril o pokojnem očetu

Priljubljeni hrvaški pevec Gibonni, ki bo slovenske oboževalke in oboževalce na valentinovo razveselil v Medvodah, je ta teden v Hrvaškem narodnem gledališču v rodnem Splitu stopil pred novinarje v drugačni vlogi kot običajno. Na tiskovni konferenci se je pridružil strokovnjakom, ki so predstavili obsežno monografijo, posvečeno njegovemu očetu Ljubu Stipišiću Delmati, skladatelju, dirigentu, aranžerju in muzikologu, ki je velik del svojega življenja posvetil ohranjanju dalmatinskega glasbenega izročila.



»Moj oče je živel naelektreno življenje, v sto smereh, in treba ga je pospraviti v predalčke,« je zbranim povedal priljubljeni pevec, s pravim imenom Zlatan Stipišić, ki je sprva nameraval prebrati govor, potem pa se je odločil, da spregovori iz srca. »Za očetovo avtorsko, pesniško in skladateljsko delo bomo poskrbeli mi v družini, to je naša dolžnost in naša ljubezen,« je povedal in razkril, da je oče zbiral tudi ljudske zdravilne recepte in njemu celo nekoč ozdravil lumbago.



»Še posebej pa sem ponosen, da je moja hči oblikovala naslovnico, na kateri je očetov avtoportret. Na tej nemirni sliki je oče postajal vse bolj podoben lastnemu delu, to pa je, mislim, najvišja stopnja, do katere lahko človek pride pri svojem delu,« je razmišljal Gibonni, presrečen zaradi izida knjige. Obudil je spomin, kako predano je oče zbiral pesmi o krasu, o Zagori, o dalmatinskih otokih, ves čas v strahu, da bo umrla kakšna starka, ki še edina pozna pesem, ki jo je naučila njena babica.



V obsežni monografiji o Gibbonijevem očetu – ima kar 400 strani – je polno družinskih in prijateljskih anekdot in pričevanj iz prve roke, napisala pa jo je znana piska monografij Herci Ganza.