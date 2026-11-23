Gisèle Pelicot namerava na sodišču izpodbijati tudi vsebino knjige, ki po njenih besedah »opisuje posilstva, ki sem jih doživela, in ponuja nevzdržno razlago mojega življenja. Nočem, da knjiga na novo piše mojo zgodbo in namiguje, da sem bila sokriva za to, kar sem prestala.« FOTO: Fabrizio Bensch/Reuters

Gisèle Pelicot je danes za francosko televizijo BFM TV napovedala, da bo vložila ovadbo, potem ko je založba v okviru promocije knjige razširila njene intimne fotografije.

Kot navaja Ansa, knjiga, ki je že v prodaji, namiguje, da naj bi bila Pelicotova, ki je po primeru posilstev v Mazanu postala simbol po vsem svetu, sokriva za nasilje, ki ga je več let doživljala pod vplivom omamnih sredstev.

»Zavračam uporabo svoje intime za oglaševanje«

»Borila sem se, da bi si povrnila dostojanstvo in svobodo. Nikomur ne bom dovolila, da mi ju znova vzame,« je povedala v pogovoru za BFM TV. Založba je za promocijo knjige več medijem poslala njene intimne videoposnetke in fotografije. »Globoko me je pretreslo, da so lahko posnetke iz mojega najintimnejšega življenja razkazovali in izkoriščali v komercialne namene. Zavračam uporabo svoje intime za oglaševanje.«

Gisèle Pelicot namerava na sodišču izpodbijati tudi vsebino knjige, ki po njenih besedah »opisuje posilstva, ki sem jih doživela, in ponuja nevzdržno razlago mojega življenja. Nočem, da knjiga na novo piše mojo zgodbo in namiguje, da sem bila sokriva za to, kar sem prestala.«

Njenega nekdanjega moža so leta 2024 obsodili na 20 let zapora. Obsodili so tudi nekatere od več deset moških, ki jih je novačil po spletu in jim omogočil, da so jo posiljevali, medtem ko jo je omamljal. Zlorabe so trajale približno deset let.