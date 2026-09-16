Pokleknil in ostal brez podpore

Angleški folk pop pevec in tekstopisec Ed Sheeran je trenutno na turneji, na kateri polni največje stadione na svetu. Začel jo je v Aucklandu na Novi Zelandiji, končal jo bo decembra v Ciudadu de Méxicu v Mehiki. Kot se spodobi, občinstvo pred glavno zvezdo zagrevajo manj znani glasbeniki. A ta teden je Sheeran ostal brez vseh. Trenutno je Anglež na ameriškem delu turneje, med katero je ta mesec koncertiral na stadionu MetLife v New Jerseyju, na katerem so odigrali tudi osem tekem letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu, na čelu s finalom. Sheeranovo občinstvo je 4. in 5. septembra ogreval ameriški raper Benjamin Hammond Haggerty z umetniškim imenom Macklemore. Prvo noč je pozval k osvoboditvi Palestine in pokazal nekaj posnetkov tragedije v Gazi. Ker je to takoj vzbudilo nasprotovanje ...