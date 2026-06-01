Glasbeniki odra ne želijo deliti s Trumpom

V National Mallu v Washingtonu so med 25. junijem in 10. julijem napovedani številni koncerti, s katerimi se bodo poklonili 4. juliju 1776, ko je trinajst ameriških kolonij v Filadelfiji razglasilo, da prekinjajo politične vezi z Veliko Britanijo in postajajo neodvisna in suverena država.

Praznovanje obletnice usklajujeta kongresna projektna skupina America250, v kateri so tako republikanci kot demokrati in so jo ustanovili že pred desetletjem, ter delovna skupina Freedom 250.

Slednjo, ki stoji za serijo koncertov Great American State Fair, je lani ustanovila Trumpova administracija, da bi, kot je zapisano na spletni strani Bele hiše, »zagotovila veličastno praznovanje, primerno pomenu 250. obletnice ameriške neodvisnosti«, predsednik Donald Trump je imenoval njenega izvršnega direktorja, vendar pravijo, da dogodek ni strankarski, medtem ko demokrati trdijo, da skušajo republikanci ugrabiti praznovanje.

Toda večina glasbenikov, ki naj bi nastopili na koncertih, je svoj nastop odpovedala. Med njimi so skupina The Commodores, country zvezdnica Martina McBride, funk rock skupina Morris Day and the Time, frontman skupine Poison Bret Michaels in raper Young MC.

»Ponudili so mi priložnost, da nastopim na nestrankarskem dogodku, a se je izkazalo, da je bilo to zavajajoče,« je Martina McBride v četrtek na družbenem omrežju instagram obelodanila, zakaj ne bo koncertirala v Washingtonu, medtem ko je raper Young MC, najbolj znan po uspešnici Bust a Move iz leta 1989, na svojih družbenih omrežjih objavil, da izvajalci niso bili obveščeni o kakršni koli »politični vpletenosti v dogodek« in da se veseli prihodnjega nastopa v Washingtonu na dogodku, ki »ne bo imel takega političnega naboja«. Podobnega mnenja je Bret Michaels, frontman skupine The Poison. »Žal se je tisto, kar so nam predstavili kot praznovanje naše države, sprevrglo v nekaj veliko bolj razdiralnega od tega, v čemer sem pristal sodelovati,« je zapisal na instagramu in dodal, da je zaradi napovedane udeležbe na dogodku prejemal grožnje.

»Odpovejte praznovanje,« je umik umetnikov na svojem družbenem omrežju Truth Social komentiral ameriški predsednik Donald Trump, izvajalce, ki bodo dogodek bojkotirali, pa je označil za »precenjene in dolgočasne«. Dodal je, da je slišal, da umetniki dobivajo the yips – izraz, ki se v golfu uporablja za krče in otrplost, ki vplivajo na zamah, in dejal je, da razmišlja, da bi ob istem času in na isti lokaciji priredil shod Amerika je nazaj, na katerega bi bili povabljeni sami veliki domoljubi. Označil se je za »atrakcijo številka ena kjerkoli na svetu« ter dodal: »Dobim veliko večje občinstvo kot Elvis v svojih najboljših letih.«

Danielle Alvarez, tiskovna prestavnica organizacije Freedom 250, je medtem za CNN razkrila, da si je Trump premislil in bo 24. junija otvoril slovesnost ob 250-letnici ZDA. Med glasbeniki, ki nastopa (še) niso odpovedali, so C+C Music Factory, še živeči član dueta Milli Vanilli ter raperja Vanilla Ice in Flo Rida.

Med dogodki, ki jih ob jubileju organizira Freedom 250, so tudi borilne veščine pred Belo hišo na Trumpov 80. rojstni dan 14. junija ter zgodovinska dirka Freedom 250 Grand Prix za serijo NTT IndyCar. ZDA bodo ob tej priložnosti izdale tudi omejeno število spominskih potnih listov s Trumpovim portretom.