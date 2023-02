Glavni Putinov kuhar s krvavimi rokami

V Ukrajini se na ruski strani bori na desettisoče plačancev. Pripadajo organizaciji, imenovani skupina Wagner, ki ima po podatkih britanskega obrambnega ministrstva v Ukrajini trenutno zagotovo 50.000 vojakov, skoraj 80 odstotkov med njimi je menda nekdanjih zapornikov. Pred rusko invazijo na Ukrajino je imela skupina Wagner le okoli 5000 borcev, sestavljali pa so jo v glavnem nekdanji vojaki, mnogi izmed njih pripadniki nekdanjih ruskih posebnih in elitnih enot. Ta zasebna vojska je nastala že leta 2013, ko naj bi varovala naftna nahajališča in naftovode v Siriji, a so se njeni člani kmalu vključili v državljansko vojno v tej državi. Ker jih je vodil upokojeni ruski podpolkovnik Dimitrij Utkin z vzdevkom Wagner, se je njegovih plačancev najprej neuradno, potem pa še uradno oprijelo ime wagnerjevci.

Zdaj jih vodi poslovnež iz Sankt Peterburga Jevgenij Prigožin (61), ki je obogatel z restavracijami, ker se je gibal v krogih blizu ruskega predsednika, pa se ga je prijel vzdevek »Glavni kuhar« Vladimirja Putina. Ta je v Prigožinovih restavracijah gostil tudi Georgea Busha mlajšega in Jacquesa Chiraca. Med »posebno operacijo« se je Prigožinov vpliv še povečal, saj je bil eden redkih, ki jim je bilo dovoljeno javno kritizirati neuspehe ruskih generalov.

Od hot dogov do vojne

V Sovjetski zvezi je skoraj deset let preživel v zaporu, ker je marca 1980 s prijatelji oropal žensko, ko so ga izpustili, pa se je preživljal s prodajo hot dogov. S pomočjo prijateljev se je vzpenjal po družbeni lestvici, kmalu je imel v lasti verigo supermarketov, leta 1995 pa je v Sankt Peterburgu odprl prvo restavracijo. Vest, da je hrana odlična, se je hitro razširila in pri njem je rad obedoval tudi župan Anatolij Sobčak, ki je včasih prišel s svojim namestnikom Vladimirjem Putinom. Ko je slednji postal predsednik Rusije, je Prigožin z vlado podpisal donosne pogodbe o dostavi hrane.

Leta 2014 je na sestanku z višjimi uradniki ministrstva za obrambo zahteval zemljišče, kjer bo lahko uril »prostovoljce«, ki z rusko vojsko ne bodo imeli nobenih uradnih povezav, bodo pa na razpolago v vojnah. Kot poroča Guardian, mnogim na sestanku ni bilo všeč obnašanje človeka srednjih let z obrito glavo, ki so ga poznali le kot človeka, ki je skrbel za pogodbe vojske za pogostitve, toda hitro jim je dal vedeti, da ne gre za običajno zahtevo. »Povelje je prišlo od Očka,« jim je dejal, s čimer je mislil Vladimirja Putina osebno.

V ukrajinski vojni ima sloves najbolj krutega poveljnika. Tisti, ki ga poznajo, pravijo, da njegov glavni motiv ni ne moč ne denar, čeprav ima obojega v izobilju. Motivira ga »igra« sama, vera, da se v imenu slehernika bori proti skorumpiranim elitam, in želja, da bi strl svoje sovražnike. »Videti je, da uživa v samem procesu, in ne samo v končnem rezultatu,« o njem pravi nekdanji uslužbenec ruskega obrambnega ministrstva.