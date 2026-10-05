Gledam svoje otroke in sprašujem se, kaj smo naredili narobe

Na otočju Yasawa na Fidžiju podnebna aktivistka Lavenia Naivalu (44) od blizu spremlja posledice podnebnih sprememb. »Koralni grebeni, na katerih so starejše generacije s sulicami lovile ribe, danes ne dajejo več tega, kar so nekoč. Mladi se morajo odpraviti dlje na morje, da bi družinam zagotovili hrano,« je povedala za britanski The Guardian. Danes so ribe vedno dlje od obale, naraščajoča morska gladina pa ogroža plaže in vire pitne vode. Ko gleda svoje tri otroke, se Lavenia sprašuje, kaj so naredili narobe. Prav zaradi njih se bori za podnebno pravičnost in večji vpliv pacifiških skupnosti pri globalnem odločanju. Pacifiške otoške države po podatkih ZN prispevajo le 0,02 odstotka svetovnih emisij, a so med tistimi, ki podnebne spremembe najbolj občutijo. »Zelo me moti, ko drugi ...