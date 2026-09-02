Tiger morda ne trdi več, da ni kriv

Nekdanji kralj golf igrišč, 50-letni Američan Tiger Woods, se je marca z avtomobilom zaletel v tovornjak za čiščenje cest in se prevrnil. Obtožili so ga vožnje pod vplivom alkohola in mamil, poškodovanja tuje lastnine in zavrnitve testiranja na prepovedane substance, vendar se je izrekel, da ni kriv. Zdaj tiskovne agencije in ameriški mediji poročajo, da si je Woods premislil. Kako se je danes zagovarjal na sodišču, pa še ni znano.

Prometna nesreča nekdanjega daleč najboljšega igralca golfa in vrsto let najboljše plačanega športnika na svetu se je zgodila 27. marca v bližini njegovega doma na Floridi. Po njej so na kraj seveda prišli policisti, ki so opazili, da ima Woods nenavadno rdeče oči in nasploh ne deluje čisto prisebno. Prisotnosti alkohola niso zaznali, so pa pri njem našli dve tableti močnega opioidnega zdravila proti bolečinam hidrokodona. Seveda je bilo možem postave zato takoj jasno, zakaj nekdanji šampion deluje nezanesljivo, še posebno ko je odklonil test, s katerim bi lahko odkrili, da je pod vplivom zdravila; v takšnem stanju seveda ne bi smel sesti za volan.

Po vložitvi prej omenjenih obtožb se je Woods izrekel za nedolžnega, češ da je nesrečo povzročil, ker je gledal na mobilni telefon in menjeval radijske postaje, zato je spregledal tovornjak. V torek je njegov odvetnik vložil spremembo zagovora, vendar bo več jasnega po golfistovem osebnem pričanju pred sodiščem.

Woods ima sicer bogato zgodovino vožnje pod vplivom alkohola in teh ali onih med vrtenjem volana prepovedanih zdravil. Kmalu po marčni nesreči se je odpravil na, kakor se to politično korektno imenuje, rehabilitacijo na kliniko v Švico. Vrnil se je sredi junija. Vmes je bil za kratek čas doma samo enkrat, da je bil ob začetku zdravljenja raka na prsih v podporo aktualni izbranki Vanessi Trump, nekdanji ženi Donalda Trumpa mlajšega in materi dveh vnukinj ter treh vnukov predsednika ZDA Donalda Trumpa.