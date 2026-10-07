Goli Trump v Strasbourgu

V stavbi evropskega parlamenta v Strasbourgu je na ogled nenavaden kip ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Dva metra in pol visoko skulpturo z naslovom Oranžna kuga (Orange Plague) je izdelal 72-letni danski umetnik Jens Galschiøt, ki s satiro kritizira Trumpovo politiko in njegov odnos do podnebnih sprememb. Galschiøt se posveča skulpturam, s katerimi opozarja na krivice v svetu, ter jih postavlja na velike trge in v mesta po vsem svetu. Skulpture so večinoma izdelane iz brona, financira pa jih z lastnimi sredstvi. Kip prikazuje golega Trumpa, prevlečenega s 23-karatnim zlatom, ki sedi na ramenih manjšega moškega. V eni roki drži tehtnico pravičnosti, v drugi dolgo zlato palico za golf. Skulptura ima še eno ime – Kralj krivice (King of Injustice). Na podstavku kipa je razložena ...