Goljufivi draguljar izginil v Dubaj

Britanska luksuzna veriga nakita Vashi je leta 2023 šla v franže, vlagatelji so ostali povsem na suhem. Pokazalo se je, da ima podjetje (preračunano) 195 milijonov evrov dolgov, zaloga diamantov, ki naj bi bila vredna 180 miljonov evrov, pa je bila dejansko vredna radikalno manj, le 115.000 verov.

Ustanovitelj verige, Španec Vashi Dominguez, je zaslovel kot trgovec z diamanti za bogataše. S svojo osebnostjo, šarmantnim nastopom in življenjem na veliki nogi – vozil je lamborghinija in živel v luksuznih londonskih stanovanjih –, je prepričal poslovneže, super bogate stranke in druge znane osebnosti. Ob sesutju verige pa je izginil.

Pred tem je meglo ustvarjal z lažnimi megalomanskimi načrti in vlagateljem prikazoval nerealno uspešnost poslovanja. A pokazalo se je, da gre za skrbno grajeno fasado, zaposleni v podjetju so povedali, kako so jih nadrejeni silili v pretvarjanje, da so stranke, da bi ob prihodu bogatih vlagateljev trgovina zgledala polna. Običajni prodajalci so morali odigrati vlogo draguljarjev, čeprav o poslu z diamanti niso vedeli nič.

Dolgih nosov pa niso ostali le vlagatelji, podjetje jim je dolžno 114 miljonov evrov, pač pa tudi kupci dragotin, diamanti so bili prenekaterikrat slabše kakovosti, kot je pisalo na prirejenih certifikatih. V poslovnih knjigah je podjetje denimo leta 2021 prikazovalo 114 milijonov prihodkov, dejansko pa jih je bilo za pet milijonov. Ob kolapsu podjetja pred dvema letoma so bili vlagatelji šokirani, pokazalo se je še, da diamantov, z njimi so bile zavarovane njihove investicije, tako rekoč ni.

Ko je sodišče odredilo likvidacijo verige, je Vashi Dominguez odletel v Dubaj, natančnejše lokacije njegvega bivanja niso uspeli najti.

O veleprevari je poročala preiskovalna dokumentarna serija o pomembnih zgodbah BBC Panorama, javnost pa je najbolj presenečena nad dejstvom, da primera, ki je zaenkrat videti kot zločin brez napake, ne preiskujeta ne policija ne Urad za resne gokjufije (SFO). Več kot jasno je, da je Dominguez ukradel milijone, vendar pa iz bančnih izpiskov ne kaže, da je draguljar opravljal velike transakcije na tuje račune.