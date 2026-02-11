Googlova pomoč pri iskanju Nancy Guthrie

Izginotje Nancy Guthrie, matere voditeljice programa Today Savannah Guthrie, je pretreslo ZDA. Po večdnevnem iskanju so preiskovalci najprej napovedali, da videoposnetek iz Nest kamere, postavljene pred njeno hišo v Arizoni, ni več dostopen. Vendar pa je po tednu dni iskanja Google z naprednimi tehnološkimi rešitvami omogočil rešitev, ki je preiskovalcem odprla novo sled.

Po poročanju CNN so inženirji pri Googlu, ki je lastnik Nest sistemov za videonadzor, kljub začetnemu negativnemu odgovoru preiskovalcem uspešno rekonstruirali podatke, ki so jih prej menili za izgubljene. Ta uspeh je predstavljal velik preboj v primeru, katerega rešitev je odvisna od prepoznavanja in obdelave izjemno zapletenih podatkov, shranjenih v oblačnih strežnikih. Težava je bila v tem, da je Nancy Guthrie, ki je izginila 1. februarja 2026, imela le brezplačen paket storitve, ki ni omogočal shranjevanja podatkov v daljšem časovnem obdobju.

FBI je sprva sporočil, da podatki iz Nest kamere niso bili dostopni, ker Guthrie ni imela naročnine, ki bi omogočala dostop do večjih količin video posnetkov. Vendar pa so naknadno ugotovili, da Google vseeno za nekaj časa shranjuje posnetke dogodkov, preden jih izbriše. Ko so preiskovalci v lasti Googla našli sledi neizbrisanih podatkov, so naleteli na kritične slike – črno-bele, zrnate in brez zvoka – na katerih je bil prikazan moški v smučarski maski, s pištolo v hišnem nahrbtniku.

Preiskovalci so vedeli, da je naprava prenehala delovati tiste noči, vendar pa niso pričakovali, da bo Google uspel odkriti podatke, ki so jih sprva šteli za izgubljene. FOTO: Reuters

Posnetek je prikazal, kako je oblečeni moški, verjetno oborožen, pristopil k njenim vratom, potem ko je kamera ob 1:47 ponoči prekinila povezavo. Ta slika je postala ključni del preiskave, saj je prikazovala edini dokaz o sumljivem dogodku na njenem domu. Preiskovalci so vedeli, da je naprava prenehala delovati tiste noči, vendar pa niso pričakovali, da bo Google uspel odkriti podatke, ki so jih sprva šteli za izgubljene.

Ob tem strokovnjaki za kibernetsko varnost poudarjajo, kako pomembno je razumevanje, da vsa podatkovna arhitektura, kot je ta v primeru Nest kamer, vključuje številne komponente in strežnike, ki omogočajo možnost iskanja še neizbrisanih fragmentov podatkov, ki so pogosto shranjeni v različnih delih sistema. »Vsaka plast ima svojo vlogo pri obdelavi podatkov,« je pojasnil Adam Malone, strokovnjak za kibernetske krize.

Po besedah FBI so preiskovalci pridobili posnetke šele dan pred objavo, deset dni po tem, ko so Guthriejevih najbližjih zadnjič videli. FOTO: Reuters

Kljub začetnim težavam je sodelovanje med Googlom, FBI in lokalnimi organi v Arizoni privedlo do napredka. Čeprav preiskovalci še niso imeli dovolj podatkov za dokončne zaključke, pa posnetki ponujajo nov zagon v iskanju odgovornosti za izginotje.