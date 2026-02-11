  • Delo mediji d.o.o.
    Svet so ljudje

    Googlova pomoč pri iskanju Nancy Guthrie

    FBI je sprva sporočil, da podatki iz Nest kamere niso bili dostopni, ker izginula ni imela naročnine, ki bi omogočala dostop do večjih količin video posnetkov.
    Posnetek je prikazal, kako je oblečeni moški, verjetno oborožen, pristopil k njenim vratom, potem ko je kamera ob 1:47 ponoči prekinila povezavo. Foto AFP
    Galerija
    Posnetek je prikazal, kako je oblečeni moški, verjetno oborožen, pristopil k njenim vratom, potem ko je kamera ob 1:47 ponoči prekinila povezavo. Foto AFP
    R. I.
    11. 2. 2026 | 10:30
    3:13
    A+A-

    Izginotje Nancy Guthrie, matere voditeljice programa Today Savannah Guthrie, je pretreslo ZDA. Po večdnevnem iskanju so preiskovalci najprej napovedali, da videoposnetek iz Nest kamere, postavljene pred njeno hišo v Arizoni, ni več dostopen. Vendar pa je po tednu dni iskanja Google z naprednimi tehnološkimi rešitvami omogočil rešitev, ki je preiskovalcem odprla novo sled.

    image_alt
    FBI razkril posnetke neznane osebe v primeru izginotja matere ameriške novinarke

    Po poročanju CNN so inženirji pri Googlu, ki je lastnik Nest sistemov za videonadzor, kljub začetnemu negativnemu odgovoru preiskovalcem uspešno rekonstruirali podatke, ki so jih prej menili za izgubljene. Ta uspeh je predstavljal velik preboj v primeru, katerega rešitev je odvisna od prepoznavanja in obdelave izjemno zapletenih podatkov, shranjenih v oblačnih strežnikih. Težava je bila v tem, da je Nancy Guthrie, ki je izginila 1. februarja 2026, imela le brezplačen paket storitve, ki ni omogočal shranjevanja podatkov v daljšem časovnem obdobju.

    FBI je sprva sporočil, da podatki iz Nest kamere niso bili dostopni, ker Guthrie ni imela naročnine, ki bi omogočala dostop do večjih količin video posnetkov. Vendar pa so naknadno ugotovili, da Google vseeno za nekaj časa shranjuje posnetke dogodkov, preden jih izbriše. Ko so preiskovalci v lasti Googla našli sledi neizbrisanih podatkov, so naleteli na kritične slike – črno-bele, zrnate in brez zvoka – na katerih je bil prikazan moški v smučarski maski, s pištolo v hišnem nahrbtniku.

    Preiskovalci so vedeli, da je naprava prenehala delovati tiste noči, vendar pa niso pričakovali, da bo Google uspel odkriti podatke, ki so jih sprva šteli za izgubljene. FOTO: Reuters
    Preiskovalci so vedeli, da je naprava prenehala delovati tiste noči, vendar pa niso pričakovali, da bo Google uspel odkriti podatke, ki so jih sprva šteli za izgubljene. FOTO: Reuters

    Posnetek je prikazal, kako je oblečeni moški, verjetno oborožen, pristopil k njenim vratom, potem ko je kamera ob 1:47 ponoči prekinila povezavo. Ta slika je postala ključni del preiskave, saj je prikazovala edini dokaz o sumljivem dogodku na njenem domu. Preiskovalci so vedeli, da je naprava prenehala delovati tiste noči, vendar pa niso pričakovali, da bo Google uspel odkriti podatke, ki so jih sprva šteli za izgubljene.

    Ob tem strokovnjaki za kibernetsko varnost poudarjajo, kako pomembno je razumevanje, da vsa podatkovna arhitektura, kot je ta v primeru Nest kamer, vključuje številne komponente in strežnike, ki omogočajo možnost iskanja še neizbrisanih fragmentov podatkov, ki so pogosto shranjeni v različnih delih sistema. »Vsaka plast ima svojo vlogo pri obdelavi podatkov,« je pojasnil Adam Malone, strokovnjak za kibernetske krize.

    Po besedah FBI so preiskovalci pridobili posnetke šele dan pred objavo, deset dni po tem, ko so Guthriejevih najbližjih zadnjič videli. FOTO: Reuters
    Po besedah FBI so preiskovalci pridobili posnetke šele dan pred objavo, deset dni po tem, ko so Guthriejevih najbližjih zadnjič videli. FOTO: Reuters

    Kljub začetnim težavam je sodelovanje med Googlom, FBI in lokalnimi organi v Arizoni privedlo do napredka. Čeprav preiskovalci še niso imeli dovolj podatkov za dokončne zaključke, pa posnetki ponujajo nov zagon v iskanju odgovornosti za izginotje.

    Novice  |  Svet
    ZDA

    FBI razkril posnetke neznane osebe v primeru izginotja matere ameriške novinarke

    Objava nadzornih posnetkov pomeni prvi večji preboj v odmevnem primeru, ki že več kot teden dni pretresa ZDA.
    10. 2. 2026 | 20:34
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Ugrabitev Nancy Guthrie

    Domnevni ugrabitelji zahtevajo 6 milijonov dolarjev v bitcoinih

    Iskanje ugrabljene matere znane ameriške novinarke Savannah Guthrie se nadaljuje, pomoč ponudil tudi predsednik Trump.
    9. 2. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Nove podrobnosti

    Znano, zakaj se smuči Lindsey Vonn niso odpele

    Ameriška smučarska šampionka si je na smuku zlomila stegnenico in v Trevisu prestala že drugo operacijo. Besede podpore izrazil tudi Rafael Nadal.
    Peter Zalokar 9. 2. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Energetska kriza

    Na Kubi se je vse ustavilo, stiska je popolna

    Tako hudo ni bilo od sovjetskega odhoda z otoka pred več kot tremi desetletji.
    Tone Hočevar 10. 2. 2026 | 17:27
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nadomestilo za invalidnost

    Izračun pokojnine v primeru 18.750 oseb »velika sramota«

    Novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ne predvideva ponovnega odmerjanja nadomestila za invalidnost.
    10. 2. 2026 | 13:43
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Zlata kolajna

    Slovenija Air znova pristal na Olimpu (FOTO)

    Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika Prevc in Domen Prevc so prepričljivo zmagali na olimpijski tekmi mešanih ekip na srednji skakalnici v Predazzu.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 10. 2. 2026 | 17:30
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Magazin  |  Zanimivosti
    Magazin  |  Zanimivosti
    Gospodarstvo  |  Novice
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Portorož

         V živo: Gradbeništvo v Sloveniji panoga z izrazitim sistemskim pomenom

    V organizaciji Delovega poslovnega centra in pod medijskim pokroviteljstvom družbe Hanza Media v Portorožu razpravljajo o strateških projektih v gradbeništvu.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Prometno vozlišče

    Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

    Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

    Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
    Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

    Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
    Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Nancy GuthrieZDAArizonaGooglepreiskava

    Novice  |  Svet
    Družbena omrežja

    Rusija pričela omejevati dostop do Telegrama

    Pavel Durov je naznanil, da se ne bo vdal pritiskom ruskih oblasti.
    11. 2. 2026 | 10:53
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    SP v nogometu

    Na svetovnem prvenstvu v nogometu bodo za varnost skrbeli robotski psi

    V Mehiki bodo za red v okolici nogometnih štadionov med drugim skrbeli tudi posebni roboti, ki bodo s pomočjo kamer sporočali o morebitnih nemirih.
    11. 2. 2026 | 10:35
    Preberite več
