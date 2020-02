Goran Dragić se je pred tekmo v Staples Centru srečal s Krisom

Slovenski košarkarski zvezdnik, ki je v severnoameriški ligi NBA s svojim Miamijem gostoval v Los Angelesu, se je pred tekmo v Staples Centru srečal s slovenskim dečkom s spinalno mišično atrofijo. Dragić, ki je pomagal zbrati več kot 3,7 milijona evrov za zdravilo, je dečka povabil na obisk na svoj pripravljalni tabor.Dragić je na svojem twitterju objavil fotografijo s Krisom in njegovima staršema ter pripisal: »Lepo vas je bilo spoznati v živo. Ponosni smo nate, Kris!!!«.Na povabilo Los Angeles Clippers, gostiteljev tekme v dvorani Staples, so prek slovenskega veleposlaništva v ZDA organizirali srečanje Gorana Dragića s slovenskimi otroki, med njimi tudi z dveletnim Krisom, ki je 21. novembra na univerzitetni kliniki UCLA v Los Angelesu prejel zdravilo , do katerega mu je pomagala vsa Slovenija. Učinki zdravila za gensko terapijo zolgensma , ki je trenutno dostopno le v ZDA, so po predvidevanjih hitri, račun za zdravilo v višini 2,23 milijona dolarjev pa je že poravnan. Zdravniško spremstvo je stalo 3990 evrov, samo zdravilo pa 2.007.576,38 evra.Potem ko je Kris, ta čas je še na opazovanju, onkraj luže osebno že spoznal enega od svojih številnih dobrotnikov, je zdaj spoznal še kapetana zlate slovenske reprezentance Dragića, ki se mu je mati Krisazahvalila za vso pomoč, ki jo namenja otrokom.Dragić pa je malega bojevnika povabil tudi na obisk košarkarskega pripravljalnega tabora, ki ga vsako leto pripravlja na Rogli.