Govorimo s svojo ljubeznijo, ne z besedami

Zgodba o pokojnem jamajškem reggae glasbeniku Bobu Marleyju je z biografskim filmom Bob Marley: Ena ljubezen, ki ga je producirala njegova družina – vdova Rita, sin Ziggy in hčerka Cedella –, vendarle povedana tudi na velikem platnu. Za jutranji program NBC je Ziggy Marley povedal, da je očetovo življenje in njegovo dediščino mogoče strniti v nekaj besed: biti dober človek in resnično nekdo, ki drugim pomaga. »Niti najmanj ni bil sebičen,« je povedal sin, »bil je zgleden primer človeka, ki se je zmožen žrtvovati za izboljšanje skupnosti in ljudi nasploh.«

Britanski igralec Kingsley Ben-Adir, ki je prevzel vlogo Marleyja, je dodal, da je med pripravami na snemanje seveda preposlušal glasbenikovo diskografijo, »vsak teden snemanja sem poslušal drug album, zadnja pesem, ki mi je ostala v globokem spominu, je bila So Jah S'eh, ki govori o Marleyjevi rastafarijanski veri, enotnosti, upanju in nujnosti družbene pravičnosti.«

Marley je imel enajst otrok, najstarejši trije, Cedella, Ziggy in Stephen, so bili iz zveze z Rito Marley, s katero sta se poročila leta 1966, posvojil je hčerko Sharon, ki jo je imela Rita pred poroko z njim, prav tako je posvojenka Stephanie. Njegovi preostali otroci so iz zunajzakonskih zvez, Rohan Marley se je rodila v njegovi zvezi z Janet Hunt leta 1972, leto kasneje Karen Marley v zvezi z Janet Bowen in Julian Marley 1975. v zvezi z Lucy Pounder.

Leta 1976 se je rodila Ky-Mani Marley, ko je bil glasbenik v zvezi s teniško igralko Anito Belnavis, dve leti kasneje se je rodil Damian Marley, ko je bil pevec v zvezi z jazzovsko glasbenico in leta 1978 mis sveta Cindy Breakspeare. Njegova zadnja hčerka, Makeda Jahnesta, pa se je rodila leta 1981, ko je bil v zvezi z Yvette Crichton.

Premiera filma Bob Marley: Ena ljubezen, je bila v Los Angelesu, v sredo še evropska v Parizu, obeh se je udeležil glasbenikov sin Ziggy. Foto Mario Anzuoni/Reuters

Marley, ustanovni član in vodja glasbene skupine The Wailers, je umrl leta 1981 pri 36 letih, pokopan je skupaj s svojo kitaro v mavzoleju v rojstnem kraju Nile Mile na Jamajki. Sin Ziggy je povedal, da mu ni treba hoditi tja, očeta obiskuje drugače: »Kjer koli sem, zmeraj ga lahko obiščem duhovno. Mi smo ljudje duha in živimo v tem, duhovnem svetu. Občasno jaz obiščem njega, včasih pa on obišče mene.«

V odprtem pismu, ki ga je te dni objavila revija People, je Ziggy zapisal, da je novi film še eden od načinov, na katerega do Bob Marley ljudem nekaj dal, češ da je med ljudmi duha vse eno in skupno: »Govorimo s svojo ljubeznijo, ne z besedami.« Rita Marley živi v Miamiju, po glasbenikovi smrti je najprej ustanovila neprofitni sklad Boba Marleyja, ki z različnimi dobrodelnimi programi pomaga revnejšim, kasneje pa je njuno domovanje v Kingstonu na Jamajki spremenila v muzej Boba Marleyja.