Grožnja s smrtjo ustavila Morrisseyjeva nastopa v ZDA

Britanski glasbenik Morrissey je odpovedal dva koncerta v ZDA, potem ko je pred nastopom v Ottawi v Kanadi prejel grožnjo s smrtjo, poročajo britanski in tudi ameriški mediji.

Zapletlo se je prejšnji teden, ko naj bi 26-letni Ottawčan pred Morrisseyjevim koncertom na glasbenem festivalu v Kanadi zagrozil, da ga bo ubil, mladeniča so priprli, zdaj pa po plačilu varščine izpustili na prostost.

Sprva je glasbenik nameraval nastopiti, toda ko je izvedel, da so moškega izpustili, je odpovedal naslednja koncerta v Massachusettsu in Connecticutu.

Morrissey je bil nekoč pevec skupine The Smiths iz Manchestra, a je leta 1987 zapustil bend in se podal na samostojno glasbeno pot. Njegove albume, kot so Viva Hate (1988), Your Arsenal (1992) in You Are the Quarry (2004), so kritiki hvalili in bili so komercialno uspešni. Iz te glasbene skupine je precej znan tudi kitarist Johnny Marr, ki prav tako stopa po samostojni poti in bo v prihodnjih mesecih večkrat nastopil v naši soseščini.

Ne nastopa, če se okoli njega pojavi hrana živalskega izvora

Vsekakor je bolj znan Morrissey, ki ni samo glasbenik, temveč tudi aktivist, predvsem za pravice živali, prav tako se oglaša o političnih temah. Na njegovih koncertih tako ni na voljo nobene hrane živalskega izvora, sicer noče nastopiti.

Leta 2006 je zavrnil ravno turnejo po Kanadi v znak protesta proti lovu na tjulnje, tokrat pa se je znova zapletlo v tej državi, ker mu neuravnovešeni mladenič grozi s smrtjo.

»V zadnjih dneh so zaznali verodostojno grožnjo Morrisseyjevemu življenju,« je pisalo v izjavi prizorišča v Bostonu. »Iz previdnosti ter zaradi varnosti izvajalca in benda smo nastop v dvorani MGM Music Hall pri Fenwayu odpovedali.«