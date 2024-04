Predsednik Bocvane zagrozil, da bo Nemčiji podaril 20.000 slonov

Predsednika Bocvane Mokgweetsija Masisija jezi, ker nemška vlada zaradi pomislekov o krivolovu nasprotuje uvozu lovskih trofej, zato je Nemcem zagrozil, da jim bo poslal 20.000 slonov.

Nemško ministrstvo za okolje je namreč letos izpostavilo možnost strožjih omejitev uvoza lovskih trofej, toda, kot je za nemški dnevnik Bild povedal predsednik Bocvane Mokgweetsi Masisi, bi prepoved uvoza lovskih trofej obubožala Bocvance.

Afriški voditelj namreč trdi, da so prizadevanja za ohranitev slonov privedla do eksplozije populacije in da je lov pomembno sredstvo za obvladovanje njihovega števila. Bocvana je leta 2014 prepovedala trofejni lov, vendar je leta 2019 pod pritiskom lokalnih skupnosti omejitve odpravila. Država zdaj izdaja letne kvote za odlov. Črede slonov povzročajo škodo na lastnini, jedo pridelke in teptajo prebivalce, je Masisi povedal za nemški časnik.

»Zelo preprosto je sedeti v Berlinu in imeti mnenje o naših zadevah v Bocvani. Plačujemo ceno za ohranitev teh živali za svet,« je dejal in dodal, da bi Nemci morali »živeti skupaj z živalmi, tako kot hočete ukazati nam«.

»Plačujemo ceno za ohranitev teh živali za svet,« pravi predsednik Bocvane. FOTO: Mike Segar/Reuters

Bocvana je dom največje populacije slonov na svetu, njihovo število pa se je povečalo na približno 130.000. Njegova država je že ponudila 8000 slonov Angoli in dodatnih 500 Mozambiku, saj se po Masisijevih besedah poskuša spoprijeti s »prenaseljenostjo«. Marca so uradniki že grozili, da bodo v London poslali 10.000 slonov. »Tudi Nemčiji bi radi ponudili takšno darilo. To ni šala,« je dejal Masisi in dodal, da zavrnitve ne bo sprejel.

Tiskovna predstavnica ministrstva za okolje v Berlinu je povedala, da Bocvana Nemčiji uradno ni izrazila nobenih pomislekov ter da je ministrstvo v stiku z afriškimi državami, ki jih zadevajo pravila uvoza trofej. »Glede na skrb vzbujajočo izgubo biološke raznovrstnosti imamo posebno odgovornost storiti vse, da zagotovimo trajnosten in zakonit uvoz lovskih trofej,« je poudarila. Nemčija je po njenih besedah ​​ena največjih uvoznic lovskih trofej v Evropsko unijo, razprave znotraj EU o strožjih uvoznih omejitvah pa so po njenih besedah ​​osredotočene na razširitev seznama zaščitenih vrst.