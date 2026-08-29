Guardian po smrti Mladića: »Klavec je odšel, a za mnoge je še vedno junak«

Smrt nekdanjega poveljnika bosanskih Srbov Ratka Mladića, ki je v četrtek umrl v zaporu v Haagu, po pisanju Guardiana ni končala delitev glede njegove zapuščine. Za žrtve je Mladić odgovoren za grozote vojne v BiH, del srbskih nacionalistov pa ga še vedno poveličuje kot junaka.

Mladić je bil obsojen na dosmrtni zapor zaradi genocida, vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti. Kot poveljnik vojske bosanskih Srbov je bil eden ključnih akterjev etničnega čiščenja, med drugim genocida v Srebrenici, kjer je bilo ubitih najmanj 8000 bošnjaških moških in dečkov. Odgovoren pa je tudi za obleganje Sarajeva, v katerem je bilo ubitih več kot 11.000 ljudi.

Medtem ko žrtve Mladića vidijo kot simbol nasilja in genocida, ga del srbskega prebivalstva še vedno slavi, srbska vlada je, kot je znano, napovedala njegov pogreb z vojaškimi in državnimi častmi. Med tistimi, ki so ga po smrti hvalili, sta tudi ultranacionalist Vojislav Šešelj in voditelj bosanskih Srbov Milorad Dodik.

Emir Suljagić, direktor spominskega centra v Srebrenici, je za Guardian opozoril, da Mladićeva smrt ne spreminja zgodovinskih dejstev in ne izbriše posledic genocida. Po njegovem je zdaj najpomembneje preprečiti, da bi skupaj z Mladićem umrli tudi resnica, odgovornost in spomin na žrtve. Generalni sekretar ZN António Guterres je ob Mladićevi smrti pozval politike, naj ne zanikajo resnosti zločinov, predvsem genocida v Srebrenici, in naj ne poveličujejo vojnih zločincev.

FOTO: Reuters

Evropska komisija je ob napovedih, da bi bil Mladić pokopan v Srbiji z vojaškimi in državnimi častmi, poudarila, da je vsakršno poveličevanje vojnih zločincev v nasprotju z temeljnimi evropskimi vrednotami.

Odločitev o podelitvi časti je ostro kritiziral tudi generalni sekretar Evropske demokratske stranke Sandro Gozi. Ocenil je, da bi Srbija s poveličevanjem Mladića namesto odgovornosti in sprave spodbujala zgodovinski revizionizem ter se oddaljevala od evropskih vrednot.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je medtem dejal, da bo država, če bo družina želela Mladićev pokop v Srbiji, pri tem pomagala. Kritiziral je haaško sodišče, češ da Mladiću ni dovolilo, da bi umrl v Srbiji, in to označil za »necivilizirano ravnanje«. Glede mednarodnih sodišč za zločine na območju nekdanje Jugoslavije je dejal, da Zahod Srbiji z njihovimi sodbami pripisuje trajno krivdo za vojne zločine.

V Bosni in Hercegovini so odzivi precej ostrejši. Socialdemokratska stranka BiH je napovedala kazenske ovadbe proti javnim funkcionarjem, ki bodo poveličevali Mladića ali zanikali, opravičevali oziroma zmanjševali pomen njegovih zločinov. Med prvimi, proti katerim jih namerava vložiti, so Milorad Dodik, Draško Stanivuković in Nenad Stevandić.

Predsedujoči predsedstvu BiH Denis Bećirović je poudaril, da pravnomočna sodba proti Mladiću ostaja nespremenjena. Premier Federacije BiH Nermin Nikšić pa je dejal, da njegova smrt ne spreminja resnice niti odgovornosti, ugotovljene s sodbami. Predsednik SDA Bakir Izetbegović je opozoril, da posledice Mladićevih zločinov še vedno živijo v družinah žrtev, med povratniki in v prizadevanjih za zanikanje genocida.

V Republiki Srbski so se medtem po njegovi smrti zvrstila zbiranja in cerkveni obredi. V Zvorniku je več sto ljudi, med njimi veliko mladih, korakalo po mestu, vzklikalo Mladićevo ime in nosilo zastave vojske Republike Srbske. Banjaluški župan Draško Stanivuković ga je označil za simbol boja srbskega naroda. Nekdanja predsednica Republike Srbske Biljana Plavšić, ki je bila prav tako obsojena za vojne zločine, je Mladića označila za »dobrega človeka«.