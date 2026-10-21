Guillermo, zbogom!

Ob zadnjem srečanju našega stalnega omizja je prijateljica v svarilo povedala, da je bila žrtev spletne prevare. Pred potovanjem na Daljni vzhod si je naložila več aplikacij, ki olajšajo rezervacije hotelov, nakup vozovnic in kar je še podobnih reči, ki naredijo potovanje čim bolj udobno. Ko je že nakazala par sto evrov, je odkrila, da je nasedla prevarantom in da je njen denar izpuhtel. Kljub previdnosti in številnim izkušnjam z aplikacijami je tudi ona šla na limanice.

Ves čas poslušamo o nevarnostnih spletnih prevar, zato se mi je zdelo, da se jim je z zdravo pametjo mogoče izogniti. Ne govorim le o izgubljenem denarju, ampak o vseh primerih, ko človek naleti na krasne kraje, ki v resnici ne obstajajo, pa mačke, ki se potapljajo, in podobne bedarije. Vse mi je bilo jasno do trenutka, ko sem zaslišala glas Guillerma Frontere. Njegovemu raskavemu petju je na koncertu v živo pritegnilo na stotine ženskih glasov. Seveda je pel o stvareh, ki ne manjkajo v nobeni španski romanci, o bolečini v duši, strtem srcu in izgubljeni ljubezni.

Energija, ki jo človek občuti samo, ko se v močnem čustvu poveže množica, je bila pristna in šla sem gledat, kdo je in o čem še prepeva. Naletela sem na pravega latino ljubimca, čudno je bilo le, da je bil vedno fotografiran v na moč podobni pozi, njegove pesmi pa so zvenele, kot bi jih »naštancal«. Seveda nekateri delajo glasbo tudi tako, ampak o Guillermu tudi drugače ni bilo mogoče izvedeti kaj dosti. Umetna inteligenca mi je namignila, da ni jasno, kje je bil rojen, ko sem ji še malo »zvila roke«, pa je priznala, da pevec Guillermo Frontera ni človek iz mesa in krvi, ampak je »glasbeni fenomen«, ki ga je v celoti ustvarila umetna inteligenca. Čeprav ima na instagramu, tiktoku in drugih omrežjih na tisoče sledilcev, ki poslušajo »njegove« skladbe, je vse samo konstrukt. Seveda bi mlajši to ugotovili že ob prvi skladbi, jaz pa sem mu z zamikom pomahala v slovo. Naj kar poje drugim, meni ne bo.