Guinnessov rekord v držanju deske je podrl dvainšestdesetletnik

Pomagalo je delo pri marincih

George Hood je v položaju deske vzdržal 8 ur, 15 minut in 15 sekund in podrl Guinnessov rekord. FOTO: Josef Holic/guinnessworldrecords.com

Tudi dobrodelni cilji

Najnovejši Guinnessov rekord v držanju abdominalnega položaja deske (plank), ko se telo, ravno kot deska, v ležečem položaju na tla opira samo s prsti nog in z rokami od komolcev do zapestij, je ta mesec podrl ne več rosno mlad Američan, poroča CNN. Dvainšestdesetletni bivši marinec je v tem napornem položaju vzdržal osem ur, petnajst minut in petnajst sekund, kar je nedosegljiv čas tudi za veliko mlajše športnike. Sicer pa je Hood po doseženem rekordu dejal, da je v teh letih v najboljši telesni pripravljenosti do sedaj.Ženski Guinnessov rekord v držanju deske je pol krajši in znaša štiri ure, devetnajst minut in petinpetdeset sekund. Lansko leto ga je dosegla KanadčankaHoodu je k tako dobri telesni pripravljenosti zagotovo pomagalo njegovo dolgoletno službovanje pri ameriških marincih, čeprav v vojski ni bil do svoje upokojitve. Upokojil se je namreč kot posebni agent ameriške agencije za boj proti drogam (Drug Enforcement Administration - DEA). Prvič je Guinnessov rekord v držanju deske dosegel leta 2011, ko je vzdržal skromno uro in dvajset minut. Izboljšati ga je nameraval leta 2016, a ga je takrat z rezultatom osmih ur, ene minute in ene sekunde premagal Kitajec. Takrat se je trdno odločil, da znova osvoji naslov rekorderja v tej disciplini in je vsak dan treniral povprečno več kot sedem ur. »Vsak dan sem štiri do pet ur držal položaj deske, naredil sedemsto sklec, dva tisoč dvigov trupa in petsto dvigov nog. Za zgornji del trupa in moč rok sem vsak dan napravil še do tristo dvigov ročnih uteži,« je za CNN opisal svoje treninge.A vseh teh naporov Hood ni prenašal samo iz lastnega veselja in da bi se dokazal sam sebi, temveč je hotel s svojim delom in rekordom doseči dodaten, višji cilj: rad bi namreč v javnosti povečal zavedanje in sprejemanje doševnih bolezni. Iz svojega prejšnjega dela ugotavlja, da so te v širši družbi prepogosto stigmaitzirane, zato je svoj zadnji rekord dosegel v telovadnici 515 Fitness, kjer se posameznikom pomagajo spopadati z duševnimi boleznimi s treningi in profesionalnim svetovanjem.