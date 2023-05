Guverner na križarskem pohodu za nominacijo

Animirani film ameriškega giganta zabavne industrije Disneyja Čudežni svet (Strange World), ki je v kina prišel lanskega novembra, je bil velikanska finančna polomija, saj je studio z njim izgubil vsaj 100 milijonov evrov. Katastrofalen vtis so potem nekoliko popravili na pretočnih kanalih, kjer je bil zelo uspešen.

Je pa film zanimiv vsaj z vidika, da je eden od glavnih junakov odkrito homoseksualen najstnik, kar je v otrokom namenjenih (ne samo) filmih velika redkost. Tako velika, da naj bi učiteljico na Floridi doletela preiskava, ker je v svojem razredu predvajala Čudežni svet. Dogodek povezujejo s tamkajšnjim guvernerjem Ronom DeSantisom, ki hoče v šolah čim manj razprav o rasnih in spolnih vprašanjih.

Kaj je res oziroma ali je sploh kaj od tega res, ni jasno, saj floridsko ministrstvo za izobraževanje zadeve Čudežni svet še ni komentiralo. Je pa dejstvo, da je 44-letni DeSantis glasen in oster nasprotnik vsega, kar odstopa od tradicionalnih vrednot po njegovem okusu. Nekdanji vojak s 15-letno potjo v vojni mornarici, od tega je bil šest let poklicni vojak in devet let rezervist, je na čelu zvezne države z 22 milijoni prebivalcev od januarja 2019. Velja za najresnejšega izzivalca Donalda Trumpa za nominacijo republikanske stranke na predsedniških volitvah 2024.

Čeprav DeSantis uradne kandidature v nasprotju s Trumpom še ni najavil, pa le malokdo dvomi, da jo bo. Skrajno konservativne poteze politika, katerega vse prababice in pradedki so bili iz južne Italije, tako vidijo predvsem kot prizadevanje, da bi na svojo stran pritegnil ameriško versko desnico, ki velja za najbolj zvesto Trumpovo volilno bazo.