Halle Berry v ringu noče dvojnice

Mednarodni filmski festival v Torontu sodi med največje svetovne festivale. Kljub pandemiji koronavirusa organizatorji napovedujejo, da lahko ljubitelji filmov nanj računajo tudi v letošnjem septembru, le nekoliko drugačen bo. Rdeča preproga bo le virtualna, filme pa si bo mogoče ogledati v dvoranah ob strogem upoštevanju socialne distance, v drive-in kinih, zlasti pa na računalniških ekranih. Na festivalu, ki je pomemben pokazatelj tudi za podelitev oskarjev, običajno prikažejo od 300 do 400 filmov, letos pa bo izbor zelo okrnjen. Na 45. festivalu bodo prikazali le 50 filmov, eden od njih pa bo režijski prvenec igralke Halle Berry.



Lepotica in prva Afroameričanka, ki je prejela oskarja za najboljšo igralko (v filmu Bal smrti), si je za režiserski krst izbrala zgodbo o ženski, ki se posveča borilnim veščinam, a ji sreča ni naklonjena. Na svoji športni poti se mora spopasti z vzhajajočo zvezdo tega športa in hkrati razrešiti odnos s šestletnim sinom. V filmu z naslovom Bruised Berry nastopa kar v trojni vlogi: je producentka, igralka in režiserka.



Pri 53-letih se je prelevila v pravo borko, sama je snemala tudi najbolj grobe prizore, saj ni hotela imeti dvojnice. Med snemanjem enega od obračunov je dobila manjšo poškodbo, zaradi katere so morali snemanje za nekaj dni prekiniti. Na prizorišču se je pojavila z modrico na očesu in požela občudovanje oboževalcev.



Halle Berry je nase prvič opozorila v seriji Living Dolls leta 1989, prvo filmsko vlogo pa ji je zaupal Spike Lee v Vročici džungle. Nastopila je v Kremenčkovih, uspešnici Možje X in njenih nadaljevanjih, mnogi so si jo zapomnili kot Bondovo dekle Jinx v Umri kdaj drugič. Je dobitnica dveh emmyjev in dveh zlatih globusov, a tudi zlate maline za najslabšo igralko. Leta 2005 si jo je prislužila s filmom Catwoman, in že tedaj dokazala, da ji poguma ne manjka: nagrado je prevzela osebno.