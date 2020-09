Hamiltonovi težki dnevi

Angleški superzvezdnik je priznal, da ima »mnogo težkih dni« in da na tekmovanjih trpi za osamljenostjo.

Formula One F1 - Italian Grand Prix - Autodromo Nazionale Monza, Monza, Italy - September 3, 2020 Mercedes' Lewis Hamilton during a press conference FIA/Handout via REUTERS??ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES Foto Handout Reuters