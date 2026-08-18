Harald in umetnost vztrajanja

Norveški kralj Harald V. je znova v bolnišnici. Devetinosemdesetletnega monarha so sprejeli zaradi zastajanja tekočine v telesu, zato bo po napovedi kraljeve palače dva tedna na bolniškem dopustu. Njegove dolžnosti bo v tem času prevzel prestolonaslednik Haakon. Harald se zaradi zdravstvenih težav v zadnjih letih vse redkeje udeležuje javnih dogodkov, vendar o abdikaciji ne razmišlja.

Na norveškem prestolu je od januarja 1991. V tem času je doživel velike politične in družbene spremembe, na Norveškem pa se je zamenjala že cela generacija. Danes je eden najdlje vladajočih monarhov v Evropi.

Zaradi zdravja se je v zadnjih letih večkrat umaknil iz javnosti. Ima namreč hemolitično anemijo, redko krvno bolezen, pri kateri se rdeče krvničke razgrajujejo hitreje, kot jih telo nadomešča. Zaradi bolezni je velikokrat zelo utrujen in težko diha. Leta 2024 je po bolezni med počitnicami v Maleziji dobil srčni spodbujevalnik, februarja letos pa so ga zaradi okužbe in dehidracije zdravili v bolnišnici na Tenerifih.

Kljub letom Harald vztraja in ostaja kralj. Ko so ga vprašali o abdikaciji, je dejal, da je prisegel norveški ustavi in da bo ostal na položaju, dokler bo živ. Iz kraljevske palače so leta 2024 sporočili, da bodo zaradi bolezni zmanjšali število javnih obveznosti.

Njegovo življenje je povezano tudi z enim najtežjih obdobij norveške zgodovine. Rodil se je leta 1937. Ko je bil star tri leta, je Nemčija napadla Norveško in kraljeva družina je morala zapustiti državo. Harald je z materjo in sestrama odšel v Združene države, kjer so med vojno živeli v bližini Washingtona. Po vrnitvi na Norveško je študiral zgodovino, ekonomijo in politiko, pozneje pa je študiral na Oxfordu.

Harald je bil tudi resen športnik. Norveško je kot jadralec zastopal kar na treh olimpijskih igrah, leta 1964 je v Tokiu nosil zastavo na otvoritveni slovesnosti. Zmagoval je na svetovnih in evropskih prvenstvih in se z jadranjem ukvarjal še dolgo po tem, ko je postal kralj. Šele leta 2022, pri 85 letih, je končal tekmovalno kariero.

Njegova poroka s Sonjo Haraldsen je bila prav tako nenavadna kot njegova športna vztrajnost. Sonja ni bila aristokratinja, temveč hči trgovca s tekstilom. Par je bil skupaj devet let, preden sta se leta 1968 poročila. Harald je očetu menda povedal, da se ne bo poročil z nikomer, če se ne bo smel poročiti s Sonjo. Ker je bil edini moški naslednik, je bila njegova odločitev pomembna tudi za prihodnost monarhije.

Danes sta poročena že 58 let. Kraljica Sonja je bila letos prav tako hospitalizirana zaradi srčnih težav. V ospredju norveške monarhije je zato vse bolj tudi naslednja generacija: Haakon, ki zdaj opravlja očetove dolžnosti, in njegova žena Mette-Marit.

Harald pa ostaja kralj. Njegovo uradno geslo je Alt for Norge – Vse za Norveško.