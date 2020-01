Harley Bird se poslavlja od Pujse pepe

Preberite še: Pa je šla Pujsa Pepa



Svoj glas posodila, ko ni znala niti brati



Harley Bird. FOTO: Youtube



Želi si igralske kariere

, ki je posodila svoj glas risanem liku Pujse pepe, je sporočila, da se po trinajstih letih poslavlja od istoimenske otroške serije.Pujso bo odslej igrala devetletna, ki je dejala, da so se ji z vlogo uresničile sanje. Izjemno priljubljena britanska serija – dobila je tudi nagrado Britanske akademije za filmsko in televizijsko umetnost (BAFTA) – sledi pustolovščinam družine govorečih pujsov in njihovih živalskih prijateljev. Poleg Evrope (in Slovenije) je zelo priljubljena tudi v Združenih državah Amerike.Harley Bird je svoj glas risanemu liku prvič posodila, ko je bila stara komaj pet let. Ker še ni znala brati, so ji scenarij brali producenti, ona pa je ponavljala za njimi. »Tedaj sem se odpravila na neverjetno potovanje, ki ga nikoli ne bom pozabila. Ljudje, vpleteni v serijo, so zame postali kot družina, hvaležna sem jim za prelepe spomine,« je za spletni portal MailOnline povedala Birdova. »Pepo uprizarjam že tako dolgo, da sem se povsem zlila z njenim likom. Vem, kako govori, kako se vede in kako se odziva na dražljaje.«Osemnajstletnica iz Manchestra, ki je zaradi serije zaslužila tudi do 15.000 evrov na teden, je na dobri poti, da do enaindvajsetega leta postane milijonarka. Prejšnji mesec je nastopila na televizijski oddaji This Morning , kjer je spregovorila o svojih načrtih za prihodnost.Dejala je, da si želi postati igralka, morda jo bodo sprejeli tudi v prestižno Kraljevo akademijo dramskih umetnosti. Čeprav je Birdova priznala, da je njen glas že nekoliko dozorel in da ni več enak, kot je bil, ko je začela sodelovati pri seriji, je prisotne na oddaji navdušila z značilnim hihitanjem in kruljenjem Pujse pepe.