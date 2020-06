Harper‘s Bazaar prvič s temnopolto urednico

Velik privilegij

je prva temnopolta ženska, ki bo v 153-letni zgodovini prestiž­ne ameriške modne revije Harper's Bazaar postala odgovorna urednica. Do pred kratkim je vodila modni oddelek pri reviji Variety, uredniški ­položaj bo prevzela prihodnji mesec, so sporočili iz podjetja Hearst, ki ­izdaja priljubljeno revijo.»Verjamem, da Harper's Bazaar lahko predstavi najboljše iz sveta mode, hkrati pa deluje kot prostor, v katerem se skupnost združi, da bi proslavila umetnost, glasbo, popularno kulturo, ter spozna pomembna vprašanja, s katerimi se ženske danes spoprijemamo,« je povedala v dveminutnem posnetku, ki ga je na družbenih omrežjih objavilo medijsko podjetje Hearst.Samira Nasr je predstavila svojo vizijo revije, ki naj bi bila bolj vključujoča, in izrazila podporo protestnikom, ki so šli na ameriške ulice, ko je v Minneapolisu zaradi policijskega nasilja umrl. »Zame je velik privilegij, da so mi zaupali blagovno znamko, da jo popeljem v novo, barvito dobo, v kateri bomo slavili lepoto na vseh platformah, hkrati pa nadaljevali tradicijo inovativnega umetniškega pristopa in vrhunskega sloga, ki ga Bazaarjevo občinstvo obožuje,« je dejala.Samira Nasr bo zamenjala dosedanjo odgovorno urednico, ki je januarja naznanila, da po 19 letih odstopa s položaja. Nova Hearstova izbranka se je rodila v Montrealu očetu­ Libanoncu in materi iz Trinidada in Tobaga, v New York pa se je preselila, da bi dokončala magistrski študij novinarstva. Trenutno s sinom živi v četrti Brooklyn.