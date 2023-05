Harrison Ford zadnjič s klobukom Indiane Jonesa

Skoraj 40 let je imel, ko je leta 1982 izšel prvi iz serije filmov o pustolovcu Indiani Jonesu, Lov za izgubljenim zakladom. Dobrih 40 let pozneje se je Harrison Ford še petič – in kot je zatrdil, zadnjič – predstavil v tej vlogi. Premiera filma Indiana Jones and the Dial of Destiny, prvega v seriji, ki ga ni režiral Steven Spielberg, je bila sinoči na filmskem festivalu v Cannesu.

Vloga ga je spremljala 40 let. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP

Osemdesetletnega zvezdnika so na rdeči preprogi z navdušenjem pozdravili oboževalci, prireditelji prestižnega festivala na Azurni obali pa so mu pred projekcijo izročili častno zlato palmo. Sprejel jo je ganjen, s tresočim glasom. »Pravijo, da se ti pred smrtjo življenje zavrti pred očmi, in to se je pravkar zgodilo tudi meni,« je dejal ob razglasitvi in dodal, da je njegovo življenje takšno, kakršno je, po zaslugi njegove žene – od leta 2010 je poročen z igralko Calisto Flockhart –, ki je vselej podpirala njegovo strast. Zahvalil se je tudi sodelavcem in občinstvu, saj so, kot je rekel, dali njegovemu življenju smisel.

Vojna zvezd in Iztrebljevalec

Njegova kariera se je seveda začela pred Indiano Jonesom, sprva z manjšimi vlogami, preboj pa je doživel kot Han Solo v Vojni zvezd leta 1977. Pet let pozneje je izšel še en kultni film z njim v glavni vlogi Iztrebljevalec, ki ga je prav tako spremljal lep čas, saj je leta 2017 igral tudi v drugem delu. Prepoznaven je še po kriminalnih dramah, kot so Patriotske igre, Ubežnik in Neposredna nevarnost, ter navsezadnje romantičnih filmih – Delovno dekle, Sabrina, Šest dni, sedem noči, Jutranje veselje in Brezčasna Adaline. V letošnjem letu je k setu komičnih vlog dodal tudi vlogo psihiatra v seriji Shrinking.

Nagrado je sprejel vidno ganjen in s tresočim glasom. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP

Prav zaradi širokega spektra različnih žanrov je postal ikona ameriškega filma, kar se mu pozna tudi finančno, saj je sedmi najbolje plačani igralec v ZDA. Pa vendar je do zdaj prejel samo eno nominacijo za oskarja, in sicer za najboljšega glavnega igralca v filmu Priča iz leta 1985, v katerem igra policista, ki poskuša zaščititi amišinjo in njenega sina, ki sta bila priči brutalnemu umoru.

James Mangold v velikih čevljih

A najbolj očitno se je Harrison Ford postaral v zadnjem filmu o Indiani Jonesu, saj se tudi film začne z 20-minutnim, retrospektivnim posnetkom. Za to pa moraš imeti veliko denarja, je ob tem pripomnil režiser petega dela James Mangold, znan po filmih Girl, Interrupted, Logan: Wolverine in biografiji o Johnnyju Cashu Hoja po robu. Proračun filma je znašal skoraj tristo milijonov dolarjev, ob Fordu so v njem med drugimi nastopili Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas in Mads Mikkelsen.

Z režiserjem Jamesom Mangoldom in soigralko Phoebe Waller-Bridge. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP

Režiser je imel s prevzemom kultne sage težko nalogo, a si je pri tem prizadeval, kot je dejal, ustvariti najboljšo različico tega, kar je njegov junak iz otroštva Steven Spielberg naredil s prejšnjimi štirimi filmi. Franšiza je sicer zdaj del Disneyjevega imperija; kupil jo je skupaj z Vojno zvezd, ko je leta 2012 prevzel Lucasfilm. Peti Indiana Jones bo v kinematografe po svetu prišel konec junija.