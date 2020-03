Harry in Meghan sta se preselila v Kalifornijo

Preberite še: Boris Johnson okužen z novim koronavirusom



Meghan se vrača v igralske vode

Medtem ko se je v Združenem kraljevstvu zaradi novega koronavirusa življenje skoraj povsem ustavilo, znane osebnosti in vplivni posamezniki, kot sta premierinpa sta zaradi okužbe morala v izolacijo, tamkajšnji tabloidi spet na dolgo in široko pišejo o(35) in njegovi soprogi(38).Zakonca, ki sta na začetku leta odstopila kot ožja člana britanske kraljeve družine in se preselila v Vancouver, sta po poročanju časnika The Sun domnevno zapustila Kanado in se z desetmesečnim sinom Archiejem odselila v Los Angeles. V ZDA naj bi se družina odpravila s privatnim letalom, tik preden so se zaprle meje med državama.Kot je za britanski časnik razkril vir blizu kraljeve družine, je slavni par že dlje časa načrtoval selitev v sončno Kalifornijo, kjer je Meghan odraščala in kjer danes prebiva njena mati Doria Ragland, saj naj bi v ZDA imela več priložnosti za poslovni uspeh. Mlada družina naj bi se naselila v več milijonov dolarjev vredno vilo v soseski v Malibuju.V minulih dneh je odjeknila tudi novica, da se Meghan Markle namerava vrniti v igralske vode. Produkcijska hiša Disney je potrdila, da bo kot pripovedovalka nastopila v novem dokumentarnem filmu Elephant. To bo njena njena prva vloga, odkar se je lani poročila s princem.Številni Britanci pa so nad novo selitvijo slavnega para ogorčeni, Harryju pa so očitali, da se ni vrnil v domovino pomagati svojim rojakom. Njegov oče, princ Charles, se je po pozitivnem testiranju za covid-19 odpravil v grad Balmorad na Škotskem, kjer bo ostal v samoizolaciji .