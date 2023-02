Haruki Murakami in nov roman po šestih letih premora

Oznanilo Murakamijeve založbe Šinčoša je prišlo šest let po izidu Murakamijevega zadnjega romana Uboj Komturja (pri Mladinski knjigi je leta 2021 izšel slovenski prevod knjige). Pri tem pa založba ni razkrila ne tematika, o kateri bo mojster absurdnih zavojev pisal tokrat, ne naslova romana. Znano je le to, da je rokopis dolg 1200 strani.

Štiriinsedemdesetletni pisatelj že dlje časa velja za pretendenta za Nobelovo nagrado za književnost, ki se mu je doslej dosledno izmikala. Znan je po tem, da bralce naravnost posrka v tako imenovani Murakamijev svet, v katerem se velikanske žabe pomerijo s solinarji in kjer z neba dežujejo skuše. Največ uspeha med bralci po vsem svetu so imela dela Kronika ptiča navijalca (1994), Kafka na obali (2002) in 1Q84 (2009). Pisateljevo kratko zgodbo Vozi moj avto pa je japonski režiser Ryusuke Hamaguchi predelal v triurni film Drive My Car, ki je doživel premiero na filmskem festivalu v Cannesu, zanj pa je nato lani prejel tudi oskarja za najboljši mednarodni celovečerni film.

Številna dela iz Murakamijevega opusa, ki obsega štirinajst romanov, šest zbirk kratkih zgodb, novele in eseje, so bila prevedena v okoli petdeset tujih jezikov, a za zdaj založba še ni razkrila, kdaj bodo na voljo prevodi najnovejšega dela. Knjigo bo aprila mogoče prebrati le v japonščini. V vsem tem času slavljeni avtor ostaja samotar, ki ne mara pozornosti javnosti. V zadnjih letih mu je sicer mogoče prisluhniti prek radijskih valov. V prostem času namreč »na črno« dela kot radijski didžej.