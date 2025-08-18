Helen Mirren vztraja, da mora James Bond ostati moški

Ko 80-letna legendarna zvezdnica Helen Mirren v javnosti kaj pove, ji ljudje z zanimanjem prisluhnejo, saj ni le odlična igralka, temveč tudi ugledna osebnost. Zato je veliko zanimanja zbudil njen nedavni intervju za britanski Saga Magazine, kjer je odločno povedala, da ne podpira zamisli, da bi vlogo Jamesa Bonda oziroma vohuna v službi kraljevega veličanstva dodelili ženski. In to kljub temu, da se ima za feministko.

»To ne more biti ženska. To preprosto ne deluje. James Bond mora biti James Bond, v nasprotnem primeru to postane nekaj povsem drugega,« je izjavila neuničljiva oskarjevka, ki je v vrhunski kondiciji in tudi v tem trenutku snema nov film z naslovom The Thursday Murder Club. Pri tem ne manjka zanimivih naključij, saj se je igralka v njem prelevi v upokojeno vohunko, njen soigralec pa je Pierce Brosnan, ki je šarmantnega agenta 007 upodobil kar štirikrat. Tudi on je enakega mnenja kot kolegica, da je edini pravi Bond lahko le moški.

Helen Mirren je kraljica Elizabeta II. leta 2003 podelila naslov dame in to še preden jo je igralka upodobila v filmu Kraljica (2006), za katerega je prejela zlati kipec. O tem, kaj si misli o frašizi James Bond, je razmišljala že večkrat. Med drugim pravi, da koncept Jamesa Bonda temelji na globokem seksizmu, ženske pa da so imele vedno izjemno pomembno vlogo v tajnih službah. Zato je že pred časom izrazila mnenje, da bi se morala filmska industrija osredotočiti na zgodbe resničnih tajnih agentk, ne pa na poveličevanje seksističnega Jamesa Bonda. Takrat je tudi razkrila, da ni bila nikoli ljubiteljica te franšize prav zaradi načina, kako so v njej predstavljeni ženski liki.

Sicer pa Mirren in Brosnan nista edina, ki nasprotujeta ideji, da bi morali vlogo tajnega agenta zaupati kakšni od predstavnic ženskega spola. Na filmskem festivalu v Cannesu je maja letos podobno razmišljala tudi Halle Berry, ki je skupaj z Brosnanom leta 2002 igrala v bondiadi Umri kdaj drugič. »Leta 2025 je lepo reči, da bi morala vlogo dobiti ženska. Vendar ne vem zagotovo, če res mislim, da je to prav.«

Franšiza Jamesa Bonda je bil več kot 60 let v lasti družine Broccoli, ki pa je del pravic letos prodala Amazonu. Čeprav datum začetka snemanja novega filma še ni znan, se v javnosti že ugiba, kdo bi lahko postal novi Bond, glavna kandidata pa sta Britanca, 35-letni Aaron Taylor-Johnson (28 let pozneje, Lovec Kraven, Nočne ptice …) in 40-letni James Norton, ki igra v britanskih televizijskih serijah Srečna dolina, McMafia, med njegovimi filmi pa je tudi Gospod Jones.