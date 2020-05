Hoče okrog sveta, obtičal v Gvineji

AFP V številnih hotelih mu niso hoteli dati sobe, vsi v Gvineji pa Raymonda Leeja le ne gledajo postrani. FOTO: AFP



Marsikdo si v mladih letih kot enega od življenjskih ciljev postavi, da bo šel okrog sveta. Čeprav so redki, se jih nekaj na takšno pot tudi dejansko odpravi. Eden med njimi je 33-letni Južni Korejec. Delal je kot stevard na letalih, pred dvema letoma pa se je na Novi Zelandiji odločil, da je prišel čas, da odkljuka največjo željo. Sedel je na kolo in se odpravil na pot okrog sveta.Ker s kolesom seveda ni mogoče obkrožiti sveta po kopnem, še posebej če začneš na otočju daleč v Tihem oceanu, je najprej poletel v Avstralijo, kjer je z delom zaslužil dovolj, da je lahko dejansko začel svojo odisejo. Pot je nadaljeval v Evropi, kjer je prekolesaril gorske verige v Italiji in Španiji. Naslednja točka je bil Maroko. Tam je zapeljal v Saharo in več mesecev kolesaril čez mogočno puščavo.Njegova pot se je za nedoločen čas končala v za dobrih 12 Slovenij veliki zahodnoafriški državi Gvineji. Vzrok? Predvidljivo, pandemija covid-19. S koronavirusom se je v Gvineji okužilo približno 1300 ljudi in zaradi bolezni jih je sedem umrlo (zdaj je tam 1700 okuženih, našteli so devet žrtev), kar je bilo dovolj, da so zaprli meje.Lee se je znašel v nenavadnih razmerah. Pravi, da se ni še nikoli srečal z rasizmom, zdaj pa se je, ker je Azijec, od koder izvira koronavirus, moral s predsodki spopasti tam, kjer jih res ni pričakoval, v črni Afriki. V celi vrsti hotelov v glavnem mestu 12-milijonske Gvineje Conakryju mu niso hoteli dati sobe. Na koncu je Lee le lahko najel sobo v nekem luksuznem hotelu, kjer so bili bolj navajeni Azijcev in zato manj polni predsodkov. Vendar je ugotovil, da mu bo za tovrstno namestitev kmalu zmanjkalo denarja.Zato se je odločil, da bo za pomoč zaprosil na facebooku in tako je končno našel sobodajalca, ki mu je za zmerno ceno dal nastanitev. Iz Gvineje namerava Lee odkolesariti v Slonokoščeno obalo in naprej proti jugu Afrike. Kdaj? To pa ni v rokah (in nogah) pustolovskega Korejca.