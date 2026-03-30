    Svet so ljudje

    Velika diva nezadovoljna z izbiro igralke in teme

    Življenje 93-letne igralke je vsekakor vredno filma in del ga bodo zdaj dramatsko obdelali.
    Lani je na beneškem filmskem festivalu Kim Novak dobila zlatega leva za življenjske dosežke. FOTO: Remo Casilli/Reuters
    Lani je na beneškem filmskem festivalu Kim Novak dobila zlatega leva za življenjske dosežke. FOTO: Remo Casilli/Reuters
    G. U.
    30. 3. 2026 | 16:00
    Bila je velika zvezda v poznem obdobju zlate dobe Hollywooda, ko so filmski meki v 50. in 60. letih 20. stoletja še vladali klasični filmski studii in njihovi brezkompromisni šefi. Igrala je s tedanjimi največjimi zvezdniki, najbolj znani film Kim Novak pa je vsekakor Vrtoglavica (Vertigo), mojstrovina režiserja Alfreda Hitchcocka iz leta 1958. Življenje Novakove je vsekakor vredno filma in del ga bodo zdaj obdelali v drami Scandalous, kar bi lahko prevedli kot Škandalozno. Toda 93-letna velika diva ni zadovoljna ne z izbiro igralke Sydney Sweeney, ki jo bo upodobila na velikem platnu, ne s temo filma, njeno zvezo z igralskim kolegom, pevcem in plesalcem Sammyjem Davisom Jr.

    Razmerje je v drugi polovici 50. let vzbudilo veliko pozornosti in zgražanja, saj so bile zveze med belci in črnci takrat škandalozne in poroke rasno mešanih parov v številnih ameriških zveznih državah prepovedane. Par Novak-Davis so gledali še bolj postrani, saj je bila v njem ženski del belka, moški pa je bil črnec. Novakova je v intervjuju, ki jih od svojega umika iz filmskega sveta – pretežno od sredine 60. let prejšnjega stoletja, dokončno pa od leta 1991 – daje zelo redko, za londonski The Times povedala, da je Sweeneyjeva popolnoma neprimerna za vlogo, saj je videti preveč seksi. Zato se boji, da se bo film preveč osredotočil le na spolno plat njene davne zveze.

    Novakova je v intervjuju dodala, da filma, če bi jo vprašali, sploh ne bi dovolila. Moti jo predvsem naslov, saj meni, da zveza, ki se je začela leta 1956 ni bila škandalozna. Končala se je leta 1958, ko je šef Novakove, vodja studia Columbia Harry Cohn najel nekaj mafijcev, da so Davisu zagrozili, da ga bodo oslepili, že tako je imel samo eno oko, ali mu polomili noge, če se v 48 urah ne bo poročil s črnko. Davis je zahtevo izpolnil v devetih dneh, vendar s plesalsko kolegico Loray White sploh nista nikoli živela skupaj in sta se ločila že po devetih mesecih. Novakova se je potem poročila dvakrat, enkrat se je ločila, drugič je ovdovela.

