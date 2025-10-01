Hollywood v šoku zaradi Tilly Norwood

Postavna rjavolasa belka s toplimi rjavimi očmi Tilly Norwood bi lahko postala nova zvezda Hollywooda, nekateri v njej vidijo kar naslednico Scarlett Johannson ali Natalie Portman. Igralska srenja v Hollywoodu pa je ogorčena – Tilly je namreč ustvarila umetna inteligenca.

Skreirali so jo v danskem podjetju Particle 6, ki izkorišča umetno inteligenco (UI), za njim pa stoji tudi studio Xicoia za umetne talente. Pred nekaj meseci so jo brez velikega pompa spustili v naš svet s pomočjo družbenih omrežij, zaigrala je tudi v komičnem skeču, ki ga je v celoti ustvaril računalniški sistem. »Čeprav sem delo umetne inteligence, v tem trenutku občutim resnična čustva. Veselim se vsega, kar me še čaka,« piše na njeni spletni strani.

V Hollywoodu so na nogah, pojav nove »igralke« so obsodili vsi največji igralski sindikati. Ostro so se odzvale tudi velike zvezde Emily Blunt, Natasha Lyonne in Whoopi Goldberg, je poročal BBC. Ko so Emily Blunt med pogovorom za Variety pokazali video posnetek skreirane igralke, je osuplo izjavila: »To je umetna inteligenca? Moj bog, zaj … so nas.« Nato se je obrnila neposredno na agente: »To je resnično strašljivo. Agenti, prosim vas, ne počnite tega. Ustavite se, prosim. Ne oropajte nas naših človeških stikov.«

Na srečanju predstavnikov filmske industrije v Zürichu minuli konec tedna je več filmskih agentov pokazalo zanimanje, da bi preko studia Xicoia sklenili pogodbo z Norwoodovo, je poročala hollywoodska spletna strani Deadline. Igralka in režiserka Natasha Lyonne pa meni, da bi morali bojkotirati vse igralske agencije, ki bodo sodelovale z Norwoodovo.

In kako na zavračanje odgovarjajo v podjetju Particle 6? Njegova direktorica Eline Van der Velden, ki je tudi igralka in komičarka, se je na kritike odzvala z izjavo na instagramu: »Tistim, ki so se razjezili zaradi kreacije mojega lika s pomočjo umetne inteligence, naj povem, da ta ni nadomestek za ljudi, ampak ustvarjalno delo – umetnina.« Po njenih besedah gre za nekaj podobnega kot v animaciji, lutkarstvu in računalniško generiranih podobah, ki odpirajo nove možnosti ne da bi izrinile igro v živo. In vendar je ena njenih želja ta, da bi Tilly postala naslednja Scarlett Johannson ali Natalie Portman.

Za Hollywood problem ni nov, prav uporaba umetne inteligence je bila ena osrednjih točk, okrog katere so se poenotili na dolgotrajnih stavkah pred dvema letoma, na katerih so pisci in igralci zahtevali, naj jih zaščitijo pred novo tehnologijo. Zdaj sta dva največja ameriška sindikata na tem področju SAG in AFTRA agencije in studie opozorila, da bi bila uporaba Tilly Norwood problematična glede na dogovor, ki so ga sklenili po koncu stavke leta 2023. Uporaba UI ne rešuje problema, ampak ustvarja nove, svarijo, od kraje igralskih stvaritev, odpuščanja igralcev in ogrožanja eksistence izvajalcev do razvrednotenja umetnosti, ki jo ustvarja človek.