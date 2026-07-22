Zvezdnica dobila bitko proti mladi igralki

Sodnica Elizabeth Raper je v sredo v avstralskem Brisbanu zavrnila tožbo zaradi obrekovanja, ki jo je proti zvezdnici Rebel Wilson vložila mlada igralka Charlotte MacInnes. Slednja je imela glavno vlogo v režijskem prvencu Wilsonove The Deb, Wilsonovo pa je obtožila, da je škodovala njeni karieri z objavo na družbenem omrežju, ki je bila 11 milijonom njenih sledilcev vidna 24 ur.

V objavi je Rebel Wilson namigovala, da je Charlotte MacInnes umaknila tožbo zaradi spolnega nadlegovanja proti producentom filma in tako poskrbela za svoj karierni razcvet. MacInnesova je zanikala, da bi pritožbo sploh vložila, zaradi objave pa je po njenih besedah postala »predmet zlorab, sovraštva in posmeha na spletu«.

Igralka Charlotte MacInnes je v središču pozornosti, a take pozornosti si ni želela. FOTO: Hollie Adams/Reuters

Zgodba ima dolgo brado. Rebel Wilson je julija 2024 nekatere producente filma The Deb obtožila, da so preprečili premiero filma v Torontu, tri izmed njih, Amando Ghost, Gregorja Camerona in Vincea Holdna, pa tudi neprimernega vedenja do glavne igralke, zlorabe filmskega proračuna ter »maščevalnega in zlobnega ravnanja«. Namignila je, da naj bi producentka Amanda Ghost spolno nadlegovala mlado igralko, ta pa je umaknila pritožbo v zameno za nove igralske in glasbene priložnosti. Incident z Ghostovo naj bi se zgodil med kopanjem na plaži Bondi Beach septembra 2023. Takrat naj bi si producentka in igralka po kopanju v morju privoščili vročo kopel, po njej pa je igralka režiserki Rebel Wilson priznala, da ji je bilo ob Ghostovi neugodno. Wilsonova naj bi domnevni incident nato uporabila v sporu s producenti glede proračuna in pogodb.

Producentka Amanda Ghost zanika, da bi bilo v namakanju v banji z mlado igralko karkoli seksualnega. FOTO: Hollie Adams/Reuters

Odvetniki Wilsonove so trdili, da Charlotte MacInnes ni bila storjena nobena škoda, nasprotno, njena kariera cveti. Konec lanskega leta je podpisala pogodbo za snemanje plošče z založbo Atlantic Records v vrednosti 110.000 dolarjev, po snemanju filma pa je igrala v newyorških gledališčih. Odvetnik Wilsonove Dauid Sibtain je zatrdil, da je pritožbo proti Ghostovi umaknila, da bi »si z ugoditvijo njenim zahtevam zagotovila karierni napredek kot glasbenica in igralka«. Prodcentka je pojasnila, da sta se z mlado igralko v kadi namakali, ker je imela ta alergijo po kopanju v hladnem morju, ter da v tem ni bilo nič seksualnega, sodnica Elizabeth Raper pa je v svoji razsodbi komentirala: »Reči, da so okoliščine, v katerih sta se znašli v kadi, nenavadne, bi bilo premalo.«